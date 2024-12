Venerdì santo, uno scenario carico di tensione e passione si è dipanato presso lo stadio “Felice Scoponi” di Tolfa. L’attesa ventunesima giornata del campionato Under 16 Provinciali ha visto i talentuosi ragazzi di mister Domenico Trucchia fronteggiare i pari età del Viterbo Fc in un’epica sfida sul terreno di gioco. La formazione del Tolfa Calcio, guidata con maestria da mister Trucchia, ha dato il via alla battaglia con una schiera di talenti pronti a dimostrare la propria forza. Nell’undici iniziale spiccavano nomi come Patarchi, Bianchi, Rosati, Lapucci, Guerra, Zucconi, Gentili, Verbo, Volpi, Santecchi e, ovviamente, il capace allenatore Trucchia. Una squadra affamata di successo, desiderosa di portare a casa la vittoria. Il fischietto della partita, l’arbitro della sezione di Civitavecchia Nicholas Botta, ha dato il via al confronto che si è subito acceso. È stato Volpi a rompere l’equilibrio, portando il Tolfa in vantaggio con una magistrale giocata. Dieci minuti più tardi, Santecchi ha raddoppiato il punteggio, incendiando ulteriormente gli animi dei tifosi locali. Al termine del primo tempo il Tolfa Calcio si è trovato in una posizione di netto vantaggio, con un solido 2-0 a proprio favore. Ma la partita non era ancora chiusa. Il secondo tempo ha visto il Tolfa mantenere il controllo del gioco, anche con alcuni cambi tattici: Trucchia ha lasciato il posto a Moraldi, mentre Verbo è stato sostituito da Sociu. Esce Rosati per Vannicola, poi esce Bianchi per Copponi e infine escono Gentili e Volpi per Gori e Ianniello. Nonostante il loro impegno, i ragazzi del Viterbo Fc non hanno mollato, mettendo alla prova la resistenza dei padroni di casa. Nonostante i tentativi dei viterbesi di accorciare le distanze, il risultato è rimasto immutato fino al fischio finale: vittoria per 2-0 del Tolfa Calcio.

I tifosi hanno esultato, mentre il presidente Vannicola ha rivolto i suoi complimenti al tecnico Domenico Trucchia e a tutta la squadra per la prestazione eccellente. Con la vittoria ancora fresca, il presidente ha colto l’occasione per augurare un buon prosieguo di campionato a tutti i dirigenti e le squadre coinvolte, in un gesto di sportività e solidarietà che ha reso la giornata ancora più speciale per tutti i presenti.

Al rientro dalla sosta di Pasqua la formazione collinare allo “Scoponi” sabato scorso ha pareggiato per 1-1 la sfida con il Tarquinia Calcio. Nel prossimo turno i biancorossi sabato pomeriggio alle ore 15 saranno ospiti del Castel Sant’Elia penultimo in classifica.

