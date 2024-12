Serata di calcio agitata sabato pomeriggio a Tarquinia, al termine della quale i padroni di casa si sono imposti 4-3 sugli Allievi provinciali del Tolfa. Allo stadio comunale Bonelli di Tarquinia si è svolta sabato la nona giornata del campionato Allievi under 16, di fronte i padroni di casa allenati da mister Onori e il Tolfa di mister Trucchia. Dalla dirigenza del Tolfa spiegano che «l'atmosfera sul campo è diventata tesa a causa di un clima ostile e aggressivo proveniente dai numerosi sostenitori della squadra di casa. Durante l'intera partita, i nostri giocatori - spiegano dalla collina - hanno dovuto affrontare insulti e parolacce, un comportamento poco sportivo che ha cercato di condizionare la performance della nostra squadra». Il primo tempo si è concluso con un vantaggio di uno a zero a favore dei padroni di casa, ma il secondo tempo ha portato una serie di emozionanti cambiamenti. Mister Trucchia ha deciso di far entrare Fronti e Santecchi, dando nuova linfa alla squadra del Tolfa. Tuttavia, il Tarquinia ha raddoppiato. Il Tolfa ha reagito prontamente e Santecchi ha accorciato le distanze. «Nonostante l'espulsione di un nostro ragazzo, la squadra ha continuato a lottare, trovando il pareggio con i gol di Santecchi e Trucchia - spiegano ancora dal Tolfa - ma le difficoltà non sono finite, poiché un'altra espulsione ci ha lasciato in nove uomini: il Tarquinia, approfittando della doppia inferiorità numerica ha segnato il gol decisivo che ha portato i rossoblu sul definitivo 4-3». Il Tolfa Calcio è sceso in campo con Matarazzo, Copponi, Rosati, Bianchi, Guerra, Zucconi, Sociu, Volpi, Lapucci, Stefanini, Trucchia, Gentili, Gori, Fronti (entrato nel secondo tempo), Vannicola, Moraldi e Santecchi (entrato nel secondo tempo). Gli allievi del Tolfa hanno dimostrato tenacia nonostante le difficoltà incontrate in campo. «In conclusione è stata una partita intensa e avvincente che ha visto il Tarquinia vincitore - concludono il muster Rucchia e i dirigenti - ma anche il Tolfa Calcio ha mostrato spirito di squadra e determinazione, nonostante le avversità».

