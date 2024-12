QUI COPPA PROVINCIA UNDER 17. La prima Coppa Provincia della Delegazione Provinciale Figc di Viterbo è stata assegnata con la larga vittoria del Pianoscarano Under 17 (categoria Allievi) contro il Montefiascone. Nel match giocato sul campo neutro di Soriano nel Cimino non c’è stata storia con i rionali rossoblu che hanno battuto i falisci con un netto 5-1 con le realizzazioni di Tundo (2), Buffetti, Olivieri e Cerri. Gol della bandiera per il Montefiascone di Reggi. Grande soddisfazione in casa Pianoscarano per questo importante risultato che concede ottime speranze per i giochi ripescaggi in sede estiva con la speranza di giocare nella prossima stagione nel campionato Under 17 Regionale.

QUI SUPERCOPPA UNDER 14. Sempre nello scorso fine settimana l’attività della Delegazione Figc di Viterbo è proseguita con la manifestazione della Supercoppa tra le vincitrici dei due gironi del campionato Under 14 Provinciale, la formazione del Marina San Nicola campione del girone A e il Calcio Tuscia che si è imposto nel gruppo B. La Supercoppa è stata vinta dal Calcio Tuscia che ha battuto i tirrenici per 4-3 con la tripletta di Simone Achille e il gol di Francesco Goletti, per gli sconfitti gol di Bernabei, Gligore e Cristiano. La sfida si è giocata sul campo neutro di Tarquinia al cospetto di un numeroso pubblico e la giornata organizzata dalla Delegazione Figc di Viterbo e in primis dal delegato Angelo Moracci ha riscosso un grande successo per un evento all’insegna della sportività e dell’amicizia e caratterizzato anche dal terzo tempo post gara.

La premiazione da parte del Delegato Figc di Viterbo al Calcio Tuscia Under 14

GLI ALTRI IMPEGNI. Le manifestazioni della Coppa Provincia proseguono con le altre categorie giovanili dell’Under 19 (domenica a Monterosi finalissima tra Ronciglione United e Canale Monterano), Under 16 (giocati i quarti di finale che hanno decretato l’accesso alle semifinali National Soccer, Cura Calcio, Tarquinia e Tolfa), Under 15 (qualificate alle semifinali Celleno, Aurelia Academy, Fabrica e National Soccer) e per l’Under 14 che sabato sul neutro di Monterosi vedrà la finalissima tra Anguillara e Fabrica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA