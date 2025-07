Il Fiumicino scalda i motori e inaugura l’anno calcistico con un evento aperto a tutti i piccoli aspiranti calciatori: l’Open Day della Scuola Calcio.

Quest'ultimo, valido per la stagione 2025-2026, sarà in programma a partire dal 25 agosto presso lo Sporting di Via Aldo Quarantotti 50.

Per tre settimane, i cancelli del centro sportivo resteranno aperti per accogliere gratuitamente bambini e bambine nati tra il 2013 e il 2021, che potranno prendere parte ad allenamenti liberi.

Non è presente alcun obbligo d'iscrizione, proprio per conoscere da vicino la filosofia e l’ambiente rossoblù.

UN CALENDARIO RICCO PER TUTTE LE ETÀ. Il programma dell’Open Day prevede una serie di appuntamenti mirati, suddivisi per anno di nascita, così da garantire sedute personalizzate e adeguate ad ogni età:

2013 – Esordienti 2° anno: 25 agosto ore 15:30, 26 agosto ore 17:00, 29 agosto ore 17:00

2014 – Esordienti 1° anno: 25 agosto ore 18:30, 27 agosto ore 18:30, 28 agosto ore 18:30

2015 – Pulcini 2° anno: 26 agosto ore 18:30, 28 agosto ore 17:00

2016 – Pulcini 1° anno: 25 agosto ore 17:00, 29 agosto ore 18:30

2017 – Primi Calci 2° anno: 26 agosto ore 18:30, 29 agosto ore 17:00

2018 – Primi Calci 1° anno: 25 agosto ore 18:30, 28 agosto ore 17:00

2019 – Piccoli Amici 2° anno: 27 agosto ore 18:30, 29 agosto ore 18:30

2020-2021 – Piccoli Amici 1° anno: 25 agosto ore 17:00, 27 agosto ore 17:00.

UN INVITO A PROVARE, SENZA PENSIERI. Tutte le sessioni di allenamento si svolgeranno sotto la guida d'istruttori qualificati.

All'interno di un ambiente accogliente e attento, l'obiettivo della società è quello di porre attenzione alla crescita sportiva ed educativa dei giovani atleti.

L’iniziativa è rivolta a chiunque voglia avvicinarsi al mondo del calcio, anche solo per curiosità. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: +39 331 403 0197 e +39 366 686 6513.

