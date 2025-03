Esulta il Fiumicino. Almeno a livello giovanile, dato che la prima squadra fatica e non poco in Eccellenza.

I piccoli rossoblu, nel fine settimana appena andato in scena valevole per un nuovo turno di campionato, non hanno deluso le aspettative. Nei 6 match previsti sono riusciti a conquistare 3 vittorie e 2 pareggi, perdendo soltanto 1 partita.

L'Under 19 vince 2-3 sul campo dell'Aurelia Antica Aurelio e si regala con due giornate di anticipo sia una salvezza matematica che una speranza legata ai play-off.

Per gli ospiti a segno Maduka, autore di una doppietta di fatto decisiva e Cococcia. Per gli avversari, invece, Dell'Orfanello e Mattioni su calcio di rigore.

Pareggia invece l'Under 18: è solo 0-0 con la W3 Maccarese. Una partita che non ne ha voluto sapere di sbloccarsi e che è rimasta inchiodata sul punteggio iniziale.

Rossoblu che rimangono terzi in classifica ma che rallentano la propria corsa, con il Santa Marinella alle loro spalle.

Vince e convinve l'Under 17, che di fronte ai propri tifosi batte 3-1 il Santa Marinella e conquista tre punti preziosi.

Apre le marcature Fraschetti mentre raddoppia sempre per il Fiumicino Ciaffaroni. Nonostante risponda Fattorini, Repoli chiude le pratiche.

A Recine per il Città di Cerveteri risponde Bosco per l'Under 16 fiumicinese. 1-1 e un punto a testa che non accontenta nessuno.

Malissimo l'Under 15, che cade sul campo della Petriana addirittura 5-1. Due sigilli di Millia, uno di Poggi, uno di Tanganelli e un altro di Galletti stendono i rossoblu. Ok l'Under 14, che con il minimo sforzo ottiene il massimo risultato. 1-0 alla Viterbese targato Ricciardi.

