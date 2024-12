Anche la Coppa Provincia della categoria Under 16 è stato assegnata. Domenica sul campo neutro di Oriolo Romano la compagine del Cura Calcio ha battuto per 2-1 i pari età del Tolfa con la doppietta di Delaj, per il Tolfa gol di Santecchi. Un finale che ha confermato quindi i valori espressi dal campionato Under 16 dove il Cura Calcio si è classificato al quarto posto contro l’ottava posizione del Tolfa. Tanti complimenti quindi alla società del presidente Roberto Chiurazzi per il bellissimo risultato raggiunto che offre ampie possibilità di venire ripescati al prossimo campionato Under 16 Regionale se il club riterrà opportuno presentare la domanda di ripescaggio. Si va quindi a definire tutto il quadro delle vincenti della Coppa Provincia per le categorie giovanili e che qui andiamo a riepilogare: Ronciglione United (Under 19), Pianoscarano (Under 17), Cura Calcio (Under 16), Anguillara (Under 14). Domani alle ore 17 sul campo neutro di Soriano nel Cimino sarà assegnata l’ultima Coppa Provincia della stagione riservata agli Under 15. Ad affrontarsi saranno i giovanissimi delle compagini del Celleno e del National Soccer.

