UNDER 19 ELITE. I nerazzurri di mister Andrea Rocchetti calano il tris al Tamagnini al Campus Eur. Astorelli apre le danze dopo solo nove minuti, poi a chiudere il cerchio ci pensano nella ripresa dapprima Converso e poi Bertini. Risultato doppiamente positivo visto che perdono le due inseguitrici Romulea e Grifone, con i civitavecchiesi che confermano la terza posizione allungando a sei punti il vantaggio sulle due dirette concorrenti. Davanti a tutti c’è la Vigor Perconti con 43 punti, a scendere la Tor tre Teste con 39 e poi il Civitavecchia con 34, mentre dietro il terzetto c’è la Romulea e il Grifone con 28. Avvio scoppiettante, come del resto l’intera gara dei nerazzurri, che dopo nove minuti sono già avanti. Converso, Serpente e Astorelli duettano di prima con quest’ultimo che, in diagonale, brucia Bertini per il vantaggio. Le azioni non concretizzate nel primo tempo sono solo il preludio alla ripresa. Converso su punizione diretta bissa in avvio e Bertini di rapina, su un batti e ribatti in area, cala il tris nella ripresa.

IL TABELLINO. 16^ giornata Under 19 Elite girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Campus Eur: 3-0.

Marcatori: 9’pt Astorelli, 4’st Converso e 28’st Bertini (Civ.).

Arbitro: Palazzini di Ciampino.

Ammoniti: Fabbri, Pandolfi, Bernacchi, Orru e Colasanti.

Civitavecchia Calcio 1920: Rocchetti, La Rosa, Verde, Fabbri, Mellini, Piergentili, Serpente, Capelli, Astorelli, Converso, Elisei. A disposizione: Galimberti, Mastrangelo, Camilletti, Alessi, Leardini, Di Riso, Pandolfi, Bertini. Allenatore: Rocchetti.

Campus Eur: Bertini, Di Giorgio, Colasanti, Bernacchi, Orru, Denigris, Rossi, De Vincenzo, Speziali, Assogna, Turci. A disposizione: Di Ruocco, Martellacci, Leonardi, Scrima, Pallante, Passalacqua, Corrasco, Nicolo, Ba, Ibrahima. Allenatore: Centomani.

UNDER 17 ELITE. In rimonta la compagine nerazzurra ha la meglio sui pari età del Cesano. Pucciarmati illude i suoi, poi a cavallo dei due tempi, casualmente nello stesso minuto, prima Billi e poi Greco danno al Civitavecchia tre punti d’oro e sacrosanti. Gara complicata seppur si potesse immaginare altro, il divario in classica era abissale tra i nerazzurri e il Cesano. La compagine diretta da mister Massimiliano Pane parte bene, due sono le traverse colpite da Minervino, ma alla prima sortita in avanti passa il Cesano con Pucciarmati che, lanciato in contropiede, supera Galimberti. Il gol subìto blocca i nerazzurri che impiegano venti minuti a riportare il risultato in parità, ottenendo con Billi il gol che li rilancia. La ripresa è un vero e proprio assedio, occasioni clamorose non se ne contano fino allo scadere, quando Greco, bravo in mischia a dare il tocco vincente, regala ai nerazzurri tre punti sacrosanti.

IL TABELLINO. 14^ giornata Under 17 Elite girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Cesano: 2-1.

Marcatori: 42’pt Billi e 42’st Greco (Civ.); 18’pt Pucciarmati (C).

Arbitro: Modoni di Viterbo.

Ammonizioni: Gagliardini e Tiberi.

Civitavecchia Calcio 1920: Galimberti, Garbetta, Fanali, Minervino, Gagliardini, Nustriani, Di Perna, Perilli, Biondi, Calise, Billi. A disposizione: Forlini, Cabras, Leoni, Pierucci, De Marchis, Piermarini, Greco. Allenatore: M. Pane.

Cesano: Campitiello, Tiberi, Varani, Amadio, Di Prospero, Diomande, Giandomenico, Lorenzini, Michelangeli, Pucciarmati, Brugnoli. A disposizione: Susini, Aurecchia, Scarponi, Fegatello, Di Francia. Allenatore: Sassi.

UNDER 16 ELITE. È un pareggio scoppiettante quello dei nerazzurri dell’Under 16 Elite in casa del Campus Eur, dal sapore agro viste le “sviste” arbitrali su entrambi i fronti e dolce, allo stesso tempo, perché ottenuto in una splendida rimonta. Il Campus parte fortissimo e nel giro di venti minuti con la complicità di due rigori, il primo molto discutibile, va sul tre a zero grazie alla doppietta di Bigi e al gol di Orrea. I nerazzurri non arretrano e prima che finisca il tempo accorciano di testa con Marcelletti, rimanendo quasi sul recupero con un uomo in più per un rosso, discutibile, dato al portiere romano. La ripresa è un assalto all’arma bianca, Pane in avvio sfrutta appieno una concessione di manica larga di Brivitello accorciando dal dischetto, con Vedda che subito dopo riporta tutto in parità. I nerazzurri spingono, forti anche della superiorità numerica, ma non riescono a fare il colpaccio al Tobia. La zona playoff è veramente a un passo, sono solo due le lunghezze da recuperare al duo Villaba e San Paolo.

IL TABELLINO. 14^ giornata Under 16 Elite girone A, Campus Eur-Civitavecchia Calcio 1920: 3-3.

Marcatori: Bigi (2) e Orrea (CE); Marcelletti, Pane e Vedda (Civ.).

Arbitro: Brivitello di Albano Laziale.

UNDER 15 REGIONALE. Finisce uno a uno il derby tra i nerazzurri del Civitavecchia e i biancoverdi del Dlf. Lungamente in vantaggio la compagine diretta da Borrelli al Gagliardini, grazie al gol di Di Claudio, che non riesce però ad infliggere il colpo del ko, almeno tre le occasioni avute, permettendo così al Dlf di raggiungerli in pieno recupero grazie al gol in mischia di Seripa. Chance fallita dai nerazzurri per rimanere attaccati alla capolista Cesano, che nel frattempo ne fa tre al Montespaccato e si porta avanti di quattro lunghezze. Subito dietro il duo di testa c’è il Dlf con 26 punti, che perde anch’essa il vantaggio sulla quarta Ostiantica ora a un solo punto.

IL TABELLINO. 12^ giornata Under 15 Regionale girone A, Dlf-Civitavecchia Calcio 1920: 1-1.

Marcatori: 38’st Seripa (D); 16’pt Di Claudio (Civ.).

Arbitro: Ricci di Civitavecchia.

Dlf: Iachini, Fortunati, Vecchiato, Rosati, Seripa, Colle, Dili, Battellocchi, Vecchioni, Rossi G., Messina. A disposizione: Carta, Cesarini, Rosicarelli, Bellocco, Griscioli, Insolera, Coppola, Luciani, Ferrara. Allenatore: Battellocchi.

Civitavecchia Calcio 1920: Ruina, Scognamiglio, Dignani, Costanzi, Spinelli, Stefanelli, Marchese, Di Claudio, Rocchetti, Iovine, Fabbri. A disposizione: Aleandri, Tienforti, Tripoli, Emili, Belletti, Hyka, La Rosa, Fronti, Cerioni. Allenatore: Borrelli.

UNDER 14 ELITE. Inizia con un pari il 2024 per gli Under14 Elite di mister Alessio Pane. Il Campus Eur mette la freccia a metà primo tempo, poi ci pensa Prosperi nella ripresa a riportare la bilancia sul piano della parità. I nerazzurri rimangono nella zona tranquilla della classifica, con un vantaggio esorbitante sulla parte calda (+12) e a undici dagli eventuali playoff. Gioca ottimamente il Civitavecchia ma non basta per chiudere il primo tempo avanti. Colpisce un palo con Fronti per poi vedersi annullare un gol segnato dallo stesso, ma ad andare avanti intorno al ventesimo sono i padroni di casa. Nella ripresa i nerazzurri si riversano nella metà campo avversaria, colpiscono ancora un legno con Fronti per poi riuscire, al ventunesimo, a riagguantare il pari con Prosperi grazie ad un gran tiro dalla distanza. Risultato che va stretto ma fa morale.

IL TABELLINO. 14^ giornata Under 14 Elite girone A, Campus Eur-Civitavecchia Calcio 1920: 1-1.

Marcatori: 22’pt De Filippo (CE); 21’st Prosperi (Civ.).

Arbitro: Diaby di Roma 2.

Civitavecchia Calcio 1920: Finocchi, Bartoloni, Michesi, La Rosa, Belletti, Hyka, Caselli, Emili, Fronti, Mancini, Prosperi. A disposizione: Scisciani, Forlino, Acampora, Biscione, Morelli, Zeno. Allenatore: A. Pane.

