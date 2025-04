È festa Fiumicino. L'Under 14 rossoblu, dopo una stagione impressionante, vince il campionato regionale e vola in Elite dove parteciperà a partire dal prossimo anno. Un mix di fattori tecnico-tattici hanno fatto sì che venisse staccato questo traguardo e dati alla mano, più che meritato, per un gruppo come quello di mister Stampone coeso come non mai. E proprio quest'ultimo, successivamente lo storico successo conseguito, ha voluto raccontare il percorso: «Avevo dubbi su questa categoria che non allenavo da anni. Il direttore Di Ruocco ci ha messo un po’ a convincermi, ma a ritroso posso dire che scelta migliore non avrei potuto prendere. Ci siamo tolti tutti una grande soddisfazione facendo qualcosa di storico per una società come il Fiumicino. I ragazzi sono stati incredibili. Sono stati loro ad insegnare a me, non viceversa. Hanno avuto un’abnegazione, uno spirito di sacrificio e una costanza negli allenamenti impressionante, di questo va dato atto anche ai genitori e famigliari che hanno contribuito a far sì che non mancassero mai. Trovare un gruppo di 21 ragazzi così è stata una fortuna, mi ha agevolato non poco il lavoro. Di questo devo ringraziare anche i miei collaboratori e dirigenti, che mi hanno supportato e sopportato e non hanno fatto mancare mai nulla alla squadra. La dedica va ai presidenti Munaretto e Perocchi, che sono stati fondamentali con la loro presenza come parte motivante. Li ringrazio perché fanno tanto per rendere il Fiumicino sempre più grande, pian piano ci stanno riuscendo e siamo onorati di aver contribuito portando questo tassello molto importante. Ancora non abbiamo realizzato l'impresa che abbiamo compiuto. È un qualcosa di storico che capiremo soltanto negli anni, perché portare questa categoria a Fiumicino è qualcosa che sarà ricordato nel tempo. È una gioia immensa, siamo stati davvero straordinari, impagabili. La cosa che più mi inorgoglisce sono i complimenti ricevuti dalle altre squadre. Abbiamo ottenuto le vittorie, ma sempre esprimendo un bel calcio. Di questo ne sono fiero, così come della classifica disciplina che al momento ci vede sul podio tra i cinque gironi e potrebbe essere un altro traguardo».

