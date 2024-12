Il programma di questo fine settimana per le categorie giovanili nazionali, regionali e provinciali della fascia Under 19 e 18.

Per il campionato Under 19 Nazionale siamo arrivati alla dodicesima giornata, penultima del girone di andata e la cenerentola Flaminia Civita Castellana, fanalino di coda con soli 4 punti al suo attivo ospita il Follonica Gavorrano alle 14.30 di domani al Madami.

È l’occasione per cercare di centrare il secondo successo stagionale e raggiungere i toscani per non restare più solitari in fondo alla classifica. Nel campionato Under 19 Regionale girone A dodicesimo atto con la Fc Viterbo che ha leadership provinciale attesa domani pomeriggio alle 14.30 dalla gara sul campo del quotato Dopolavoro Ferroviario di Civitavecchia che la precede di 7 punti. Tiene banco il derby dell’Oliviero Bruni dove domani alle 15 incroceranno i loro destini i team di Pianoscarano e Sorianese entrambe alla ricerca dei punti salvezza. E in tale ottica non può fallire il Montefiascone che dopo aver raccolto assai poco nelle ultime giornate domani alle 15 gioca sul suo campo con il Tolfa. Obiettivo i tre punti per non farsi risucchiare ulteriormente in classifica. Girone A che per quanto riguarda il vertice vede la W3 Maccarese guidare con due punti di vantaggio sulla coppia Città di Cerveteri e Santa Marinella.

Decima giornata nel campionato Under 19 Provinciale dove osserva il turno di riposo il Tarquinia Calcio. Cerca il sorpasso in classifica il Ronciglione United in azione sul campo della Maremmana. Confronto diretti dal sapore di podio per Jfc Civita Castellana e Atletico Capranica. Tutti i confronti si giocano con inizio alle 15 ed il quadro del turno si completa con Fulgur Tuscania-Canale Monterano, Nuova Pescia Romana-Atletico Santa Marinella e Pro Alba Canino-Manziana.

Infine per il campionato Under 18 Regionale questi i match delle squadre viterbesi: domani ore 14.30 Cura Calcio contro la capolista Aranova, si gioca a La Botte, alle 14.45 a Viterbo al campo dell’Ellera Viterbo Fc-Atletico Roma Nord, sempre alle 14.45 a Canepina Atletico Cimina-Fiumicino. Domenica alle 8.30 trasferta contro l’Ostiantica per il Pianoscarano.

