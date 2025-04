Un fine settimana di Pasqua, quello appena andato in scena, che tra una prelibatezza e l'altra ha visto come protagonista anche il calcio. Quest'ultimo, lo sport più amato in assoluto, si è riuscito a ritagliare una parte di giornata persino in occasioni del genere. In particolar modo alcune categorie del Fiumicino hanno vissuto una piacevole esperienza fuori regione. Precisamente le classi 2012, 2014, 2015 e 2016, sono state impegnate in delle competizioni aventi lo scopo di confrontarsi con diverse realtà sportive. Una grande emozione soprattutto per i tanti match disputati contro molteplici squadre professionistiche, tra cui Atalanta e Juventus, facendo sì che i piccoli rossoblu tornassero a casa con esperienza ed orgoglio. Senza ombra di dubbio un'opportunità di grande rilievo. Continuando a lavorare, giorno dopo giorno, nella miglior maniera possibile, offrendo il massimo per un percorso di crescita calcistica e umana.

