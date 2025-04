Uno degli eventi più attesi sta per tornare. Dopo i due successi consecutivi ottenuti in Eccellenza, in casa Fiumicino il morale è alle stelle ma non solo per ciò, anche per l'imminente Coppa Italia rossoblu che tra qualche giorno andrà in scena. Precisamente, il torneo interno - alla sua 12esima edizione - quest'anno vedrà svolgersi un nuovo format e una modalità inedita di selezione delle squadre grazie ad un vero e proprio sorteggio. In modo particolare, la famigerata competizione che accompagna il finale di stagione verso i memorial più sentiti come il Palermi e il Costa, prenderà piede sabato e domenica.

Nei due giorni stabiliti scenderanno in campo prima al Piero Garbaglia i 2013-2014-2015 e poi i 2016-2017-2018 al centro sportivo Sporting. La sua origine, più che decennale, risale a quando si prese la decisione di riunire i ragazzi delle varie categorie e fasce d'età appartenenti all'attività di base in un unico appuntamento stagionale. E l'obiettivo, come sempre, rimane quello di mantenere saldo il principio di divertimento ma unendo allo stesso tempo tutta la Scuola Calcio rossoblu.

