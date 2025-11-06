Il settore giovanile del Fiumicino continua a regalare emozioni e soddisfazioni. Dopo un fine settimana intenso, il bilancio sorride ai rossoblù, trascinati dalle prove convincenti di U16 e U14, insieme all'U15 in formato deluxe. Sabato di grandi gioie, l’Under 16 Regionale espugna il campo della W3 Maccarese con un convincente 3-1, firmato da Robustelli, D’Amaro e Montani. Stesso discorso al Cetorelli, dove i classe 2011 (U15) dominano la scena rifilando un sonoro 9-1 alla Petriana. Una prestazione travolgente che certifica la crescita del gruppo dopo lo stop del turno precedente. A segno Moschetti (tripletta), Tocci (doppietta), Ricciardi, Ait Kassi, Bungaro e Faieta: una vera e propria orchestra offensiva che ha fatto volare gli aeroportuali verso una vittoria d’autorità. Bene anche l’Under 14 Élite, protagonista di una vittoria di prestigio contro la Nuova Tor Tre Teste. Decisivo Nicoletti, autore dell’1-0 che vale tre punti pesantissimi.

PARI DI CARATTERE AL VERTICE PER L'UNDER 18. L’Under 18 Regionale non va oltre il 2-2 esterno sul campo della Longarina, grazie alle reti di Ciaffaroni e Benvenuti. Un pareggio che mantiene i fiumicinesi imbattuti e in vetta alla classifica, condividendo il primato con le dirette rivali.

UNDER 19 E UNDER 17, STOP IN ALTA QUOTA. Battuta d’arresto invece per le categorie maggiori. L’Under 19 Élite cade in casa contro il Fonte Meravigliosa (0-2), mentre l’Under 17 Regionale cede 3-1 in trasferta contro l’Ostiense, nonostante la rete di Franciosini.

