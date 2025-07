Il Fiumicino Calcio continua a dare continuità tecnica e progettuale al proprio settore giovanile. Dopo le conferme ufficiali di Fabio Desideri (Under 19), Daniele Piccolo (Under 18) e Christian Miraglia (Under 17), anche mister Luca Aconito è stato confermato alla guida della formazione Under 16 Regionali per la stagione 2025-2026. Una scelta che premia il buon lavoro svolto nella seconda parte della scorsa stagione, quando il gruppo classe 2010 ha dimostrato solidità, crescita e buone basi tecniche su cui costruire un progetto ambizioso. Ora l’obiettivo è chiaro: alzare l’asticella e provare a disputare un campionato da protagonisti.

LE PAROLE DI MISTER ACONITO. “Ringrazio la società per la possibilità di allenare in questa grande famiglia per il sesto anno di fila. Sono onorato di rappresentare la mia città e di farlo con un gruppo di ottima qualità che parte dalla base positiva della scorsa stagione. Abbiamo allestito una buona rosa, composta da giocatori importanti voluti fortemente da me e dalla dirigenza. Abbiamo alternative in ogni ruolo, il che è fondamentale. Sarà un campionato difficile, ma vogliamo partire forte già dal raduno per competere per le prime posizioni”.

Il tecnico potrà contare su un organico equilibrato, con innesti mirati e una struttura già collaudata. La società, dal canto suo, continua a puntare su profili giovani ma già esperti del contesto regionale, consolidando un percorso che pone al centro lo sviluppo dei talenti locali e la valorizzazione del senso di appartenenza. In vista dell’inizio della preparazione, l’ambiente Under 16 respira entusiasmo e determinazione. Il Fiumicino vuole essere protagonista e con un mister come Aconito - che conosce profondamente la realtà rossoblu - le premesse per una stagione di alto livello ci sono tutte.

