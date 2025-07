Dopo un’annata trionfale culminata con il primo posto e la conseguente promozione nel campionato Elite, la formazione Under 14 del Fiumicino si prepara ad una nuova affascinante stagione. Il salto di livello è importante ma l’entusiasmo e la solidità sembrano essere gli ingredienti giusti per provare a confermarsi anche in un contesto più competitivo.

ZOCCOLO DURO CONFERMATO, DODICI CONFERME PER IL 2025-2026. La società ha scelto di puntare su un blocco solido di giocatori protagonisti della passata stagione, confermando ben dodici elementi: Lorenzo Cabras, Roberto De Crescenzo, Flavio Pinto, Emanuele Bartoccini, Lorenzo Carnevali, Daniele Lattanzi, Tommaso Minuti, Flavio Nicoletti, Emiliano Lelli, Christian Massari, Simone Rango e Francesco Montenero. Un segnale chiaro di fiducia nei confronti di chi ha saputo interpretare al meglio il progetto tecnico e i valori del club.

SETTE VOLTI NUOVI PER ALZARE IL LIVELLO. Il calciomercato ha portato in dote sette nuovi innesti, scelti con attenzione per alzare la competitività e garantire alternative valide in tutti i reparti. Sono arrivati Tommaso Di Bartolomei, Gabriele Paparoni, Christian Pedone, Kevin Zignani, Mattia Casale, Francesco Tammaro e Leonardo Risa. Tutti profili interessanti che, uniti al gruppo storico, comporranno una rosa profonda e ambiziosa. A livello di uscite, invece, non si registrano addii di rilievo, piuttosto un naturale ricambio generazionale: diversi ex Under 14 sono infatti saliti di categoria, entrando nell’organico dell’Under 15. Un percorso virtuoso che dimostra la qualità del lavoro svolto.

