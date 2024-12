La Favl Cimini Viterbo ha definito una parte del quadro tecnico-dirigenziale del settore giovanile agonistico per la stagione 2024-2025. Nella nuova composizione, il direttore generale è mister Roberto Zanobi, coadiuvato da mister Gianni Cremarossa che assume il ruolo di direttore sportivo. Al contempo mister Rosolino Puccica torna nel club con il ruolo di supervisore tecnico e mister Federico Squarcia assume la carica di responsabile organizzativo. Contestualmente, la società desidera esprimere un sincero ringraziamento a Daniele Piccioni per il prezioso lavoro svolto come responsabile del settore giovanile, augurandogli il meglio per il futuro.

«Abbiamo scelto di puntare su persone che ci possano consentire di fare ancora qualche passo avanti nel percorso intrapreso nelle ultime stagioni. Il settore giovanile è sempre più centrale nel nostro progetto, è diventato per noi fondamentale. Ci tengo comunque, a nome della società, a ringraziare tutti coloro che nella scorsa stagione hanno guidato il nostro settore agonistico portando risultati prestigiosi», spiega l’Amministratore della Favl Cimini Viterbo Roberto Valeri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA