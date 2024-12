L’Under 16 Regionale del Dlf Civitavecchia vince ancora. Sabato al “Gagliardini” i biancoverdi allenati da mister Fusco hanno sconfitto per 3-2 l’Aurelia Antica Aurelio. Al 24’ i classe 2008 vanno sotto di un gol, ma si si riprendono il pareggio poco dopo grazie ad un bel colpo di testa ad opera di Zanacchi, poi è ancora l’Aurelio a riportarsi in vantaggio prima della fine del primo tempo. Nella ripresa un rigore di Serpentaria al 6’ minuto riporta il risultato in parità e al 15’ un bel tiro di sinistro di Zanacchi porta in vantaggio il Dlf per il definitivo 3-2.

©RIPRODUZIONE RISERVATA