Si continua a giocare. Domani alle ore 16.30 sul campo neutro di Oriolo Romano si assegna la finalissima della Coppa Provincia Viterbo riservata alle formazioni Under 16 (Allievi Fascia B). A centrare il lasciapassare alla finalissima sono state le compagini del Cura Calcio e del Tolfa Calcio che hanno finito per stravolgere i pronostici della vigilia visto che nella regular season si erano piazzate rispettivamente al quarto e all’ottavo posto. Le due compagini sono state bravissime in questa competizione della Coppa con il Cura che ai quarti di finale ha battuto in casa per 4-2 il Fabrica e in semifinale si è imposto in trasferta per 4-1 sul National Soccer.

La compagine del Tolfa Calcio

Per il Tolfa che ha giocato entrambe le sue due sfide in trasferta ai quarti c’è stato il successo per 2-1 nel match esterno contro la Leocon e in semifinale vittoria per 1-0 sul terreno del Tolfa. Durante la stagione regolare in perfetta parità i due team con il successo nella gara di andata per 1-0 del Cura Calcio mentre nel match di ritorno il Tolfa si è imposto per 2-1 allo Scoponi. In caso di parità al 90esimo verranno giocati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e se persisterà la parità la Coppa Provincia Viterbo edizione 2024 verrà assegnata con i tiri di rigore. Dopo questa finale il quadro della Coppa Provincia di Viterbo si concluderà mercoledì 29 maggio con la finalissima degli Under 15 (Giovanissimi) tra il Celleno e il National Soccer nella sede fissata del campo neutro di Soriano nel Cimino. Oggi ad Oriolo tra Cura e Tolfa dirigerà Marcos Modoni della sezione di Viterbo.

