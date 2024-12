Per il Dlf Civitavecchia è stato un fine settimana caratterizzato dalle molteplici gare della Scuola Calcio, ma la società biancoverde vuole mettere in risalto la categoria Under 13 (classe 2011) di mister Filippo Spera, che con lavoro e dedizione sta raccogliendo i frutti di tutte le fatiche. L’istruttore civitavecchiese ha voluto sottolineare con questo suo pensiero quanto fatto ed ottenuto finora: «I ragazzi mi sorprendono ogni giorno per i miglioramenti che stanno ottenendo con il lavoro che svolgiamo durante la settimana. Abbiamo cominciato questo percorso insieme da quasi due mesi e dopo un periodo iniziale di adattamento sono molto felice per le risposte positive che danno sul campo. In allenamento spingono forte, infatti le prestazioni delle ultime partite hanno dato una grande consapevolezza al gruppo che sta esprimendo un ottimo calcio. Si aiutano l’uno con l’altro, si supportano e col tempo stanno diventando una squadra con un’identità ben precisa che rispecchia le idee che porto sul campo dove cerco di creare un ambiente in cui l’apprendimento e le relazioni di gioco sono i protagonisti. Quello che dico sempre ai ragazzi è di credere in loro stessi e nei compagni, di avere coraggio nelle scelte che prendono, ma soprattutto di divertirsi ogni volta che scendono in campo. Sono molto orgoglioso di poter lavorare con un gruppo così e tutti insieme dobbiamo continuare su questa strada, un passo alla volta senza accontentarsi mai».

