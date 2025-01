L’ultimo weekend della cantera del Civitavecchia Calcio 1920 ha portato ben quattro pareggi e una sconfitta. Nessuna vittoria, dunque, da parte delle cinque categorie nerazzurre. Impattano anche le categorie Under 17, 16 e 15 Elite rispettivamente 2-2 con il G. Castello, 1-1 con il Ladispoli e 0-0 con il Grifone. L’Under 14 Elite perde 3-0 con la Lazio.

UNDER 19 ELITE. Gli Under 19 Elite di mister Eusepi vengono beffati nel finale e non riescono a strappare i 3 punti sul campo della capolista; 1-1 tra Urbetevere e Civitavecchia. È una partita di grande equilibrio tra le 2 prime della classe che sanno bene come osteggiare i colpi dell’avversaria, in un primo tempo dove i padroni di casa arrivano più volte a sbloccare il risultato ma nonostante ciò, i nerazzurri sul finale dei primi 45’ passano avanti per via di un fallo in area su cui il direttore di gara segnala il calcio di rigore e dagli 11 metri Capelli porta in vantaggio gli ospiti gelando il pubblico casalingo. Nel secondo tempo un episodio cambia l’andamento della partita: Converso fa un fallo al centro del campo e l’arbitro decide di espellere il classe 2006 con una decisione molto dubbiosa dal punto di vista del cartellino assegnato, lasciando i nerazzurri a giocare con l’uomo in meno per quasi tutta la seconda metà di gara, con i ragazzi di mister Eusepi che resistono fino ai minuti di recupero dove, l’Urbetevere realizza la rete del pari con Belleggia che di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione, supera l’estremo difensore nerazzurro, permettendo ai suoi di restare al primo posto assieme ai nerazzurri anche per questa giornata. Ad un passo dal traguardo i nerazzurri hanno sfiorato la possibilità di poter staccare l’Urbetevere che però è riuscita a restarci attaccata, interrompendo la striscia di vittorie dei nerazzurri che durava da cinque partite; questo sabato sarà necessario il tornare immediatamente alla vittoria nell’impegno casalingo contro l’Aurelia Antica Aurelio.

UNDER 17 ELITE. Finisce in parità lo scontro diretto tra Under 17 nerazzurri del tecnico Pane e la Polisportiva G. Castello al termine di una partita sempre aperta ad ogni epilogo e molto divertente. Subito una grossa occasione per i padroni di casa per trovare in vantaggio infatti, il direttore di gara vede un tocco di mano di un giocatore del Civitavecchia in area e l’arbitro dice che è calcio di rigore, rigore che però verrà neutralizzato da Monaldi che intuisce la direzione del tiro e tiene il risultato sullo 0-0; nerazzurri che dopo aver rischiato la rete dello svantaggio realizzano il gol che porta avanti il Civitavecchia, azione di Biagini e Segoni con quest’ultimo che calcia da fuori area e mette il pallone sotto la traversa; nel miglior momento dei ragazzi di mister Pane i padroni di casa colpiscono con il devastante uno-due con cui la Polisportiva G. Castello ribalta il risultato con El Roba e Gueye che di testa, permette ai suoi di concludere il primo tempo in vantaggio. Nella seconda parte del match è un assedio nerazzurro a coprire gran parte della trama dei secondi 45’, con il Civitavecchia che sfiora più volte il pari senza riuscirci fino a quando Marcelletti, mette un traversone in area e Di Tata con la zuccata vincente permette ai nerazzurri di pareggiare la contesa a 5 minuti dal termine della partita. È un pareggio importante per i ragazzi di mister Pane che riescono ad ottenere il primo punto in questo 2025, smuovendo la propria classifica che li vede ancora peró al terzultimo posto in classifica assieme proprio agli avversari di questo match; servirà una prestazione super per poter contrastare in casa la Romulea, attuale capolista del campionato e che non perde dalla seconda giornata di campionato.

UNDER 16 ELITE. Pareggio nel derby per gli Under 16 di mister Boriello contro l’Academy Ladispoli con una rete a testa e un risultato giusto vedendo l’andamento della gara. Nei primi 45’ i nerazzurri giocano un grande calcio e trovano il vantaggio nella prima metà di tempo con Sargolini, sempre in rete in questo Gennaio 2025 per tre partite consecutive con una marcatura a testa; Civitavecchia che sfiora più volte il raddoppio attraverso varie occasioni soprattutto su palle inattive dove gli ospiti peccano di poca concretezza nel trasformare le chances in rete, tornando comunque negli spogliatoi sullo 0-1 a proprio favore. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti pareggiano la contesa con Esposito che trova il guizzo vincente su una mischia in area e porta il risultato sull’1-1; nel secondo tempo è l’Academy Ladispoli a dettare i ritmi e mettere in seria difficoltà la retroguardia nerazzurra, sfiorando a loro volta la rete che avrebbe permesso ai rossoblu di ribaltare il risultato, cosa che però non accadrà. Come all’andata, finisce in parità il derby tra queste due squadre che sicuramente avranno qualcosa da recriminare a se stesse per non aver ottenuto la vittoria e premiata la propria mole di gioco; ora per i ragazzi allenata da Boriello testa subito ad un’altra trasferta, a quella del “Mario Tobia” terreno di gioco del Campus Eur.

UNDER 15 ELITE. Pareggio a reti bianche tra i nerazzurri Under 15 di mister Michesi e il Grifone Calcio. Dopo un inizio di studio da parte di entrambe le squadre nei confronti dell’avversaria, con il Civitavecchia che rischia di andare sotto nel tabellino ma viene salvata da un grande intervento di Hyka comincia a mettere in grande difficoltà la squadra ospite, creando molto senza mai trovare la via del gol e colpendo anche una traversa con Giusti che lascia il tabellino del match vuoto per tutto il primo tempo. Si ritorna in campo ed il ritmo della partita cresce in maniera esponenziale ma sono sempre i nerazzurri ad andare vicini alla vittoria, colpendo una seconda traversa con Fronti e vedendosi un rigore non concesso su un netto fallo ai danni di Bartoloni lanciato in porta; assedio finale dei padroni di casa che però si rivelerà del tutto inutile con il match che termina in maniera nervosa con uno 0-0 che serve ben poco agli Under 15 nerazzurri. Una mattinata molto sfortunata per i ragazzi di Michesi che si sono viste negate da 2 legni e da varie parate del portiere avversario la possibilità di tornare subito alla vittoria dopo il pareggio ottenuto sul campo del Fonte Meravigliosa e che ora, dovranno andare a sfidare la super capolista Savio sul proprio campo.

UNDER 14 ELITE. Gli Under 14 di mister Galardo vengono sconfitti in casa dalla Lazio per 3 reti a 0. Partita in cui la Lazio domina e mette subito con le spalle al muro la formazione nerazzurra, trovando 2 reti con Pierangeli e Galli che raggiunge la doppia cifra in campionato e i biancocelesti creano molte palle gol su cui però Pernici sia nel primo che nel secondo tempo non permetterà più di tanto agli avversari di allargare il passivo. Nel secondo tempo la Lazio la chiude con Basile che segna l’ultima rete dell’incontro, nerazzurri che tenteranno una minima offensiva attraverso alcuni calci piazzati senza però riuscire mai ad impensierire l’estremo difensore biancoceleste; Lazio che potrebbe allungare ancora ma sprecano molte occasioni che però, non gli permettono mai di mettere in pericolo il verdetto del match, che sarà a loro favorevole in maniera giusta per 3-0. Dopo queste due partite abbastanza proibitive per i nerazzurri Under 14 del tecnico Galardo ora bisognerà cercare di sfruttare il momento negativo della Dabliu New Team, che non ha ancora vinto nel 2025 per cercare di smuovere la propria classifica ed avvicinarsi all’Accademia Gialloazzurri.

