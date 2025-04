QUI UNDER 19 ELITE (COPPA LAZIO). La formazione di Eusepi sbanca il “Tobia” per 2-0 nella gara d’andata di Coppa Lazio. Nel primo tempo il Civitavecchia apre e chiude la partita sul campo del Campus Eur con la girata di Converso dopo mezz’ora di gioco e Bertini quasi allo scadere dei primi 45’ avventandosi per primo su un cross di Billi mettendo la palla in rete. Vantaggio importante in vista della gara di ritorno che si giocherà sabato alle 16.30 sul campo amico del “Tamagnini”.

QUI UNDER 17 ELITE. I 2008 del Civitavecchia di mister Pane sconfiggono il Fonte Meravigliosa 1-4. Inizio equilibrato della sfida dove entrambe le squadre creano occasioni senza però segnare fino al 25’ dove Marcelletti sblocca il match col tap-in dopo una sua conclusione respinta, quasi dieci minuti dopo trova anche la doppietta che manda i nerazzurri negli spogliatoi; nel secondo tempo il Civitavecchia segna anche il terzo e il quarto gol dell’incontro con Di Tata e Fiordigigli, a nulla serve il gol della bandiera di Braconcini sul finale di partita, i nerazzurri di Pane sconfiggono il Fonte Meravigliosa e sfideranno nel playout in trasferta l’Academy Ladispoli in un derby in cui ci si giocherà tutto.

QUI UNDER 16 ELITE. Sconfitta indolore per i 2009 nerazzurri del tecnico Boriello in casa del Cesano per 3-1. I nerazzurri trovano lo 0-1 nel primo tempo con la rete di Di Claudio che porta in vantaggio il Civitavecchia ma poi il Cesano la ribalta nel corso del match con il solito De Angelis autore di una doppietta raggiunto nel tabellino finale da Bouroumana che chiude i conti portando i padroni di casa alla vittoria per 3-1 contro i nerazzurri che chiudono la stagione con una sconfitta indolore dopo una grande annata, dove a lungo, la squadra di Fabrizio Boriello ha combattuto per i playoff.

QUI UNDER 15 ELITE. I 2010 allenati da mister Michesi non vanno oltre lo 0-0 con il Tor di Quinto. Partita avara di emozioni in cui entrambe le formazione sanno già il loro destino e rischiano poco per cercare di non farsi male, uno scialbo 0-0 che prepara il Tor di Quinto ai playoff e i nerazzurri ai playout da disputare in casa contro il Fonte Meravigliosa.

QUI UNDER 14 ELITE. I 2011 di mister Galardo chiudono il campionato con la seconda vittoria stagionale in casa contro il Club Olimpico Romano per 2-1. Nel primo tempo i nerazzurri creano molto occasioni trovando al 10’ l’autorete del vantaggio dopo un cross di Borrelli che mette dentro una palla fantastica dove il difensore avversario la tocca buttandola dentro la sua porta, al 20’ punizione dal limite di Murru che mette una gran palla in area dove Carmignani riesce a sorprendere il portiere con un anticipo di testa e si va sul 2-0 su cui si chiude il primo tempo; secondo tempo una partita dove il Civitavecchia cerca di tenere il doppio vantaggio ma non spinge più di tanto, a metà del secondo tempo il Club Olimpico Romano trova il gol su una indecisione difensiva nostra su cui Saviano accorcia le distanze, il Cor ci crede ma il Civitavecchia con carattere mantiene il 2-1, riuscendo a chiudere questo campionato con la seconda vittoria in stagione.

