UNDER 19 ELITE. Partita dalle mille emozioni per gli Under 19 nerazzurri di mister Eusepi che però devono dividersi la posta in palio con l’Atletico Salaria Vescovio. Partita che sembra mettersi sulla strada giusta per il Civitavecchia che dopo 10 minuti si ritrova in superiorità numerica causa l’espulsione dell’estremo difensore avversario, sugli sviluppi del calcio di punizione nato dallo stesso fallo Di Riso realizza la rete del vantaggio ma gli ospiti non stanno a guardare e riportano immediatamente la situazione in parità con Crea; i ragazzi di mister Eusepi riescono a rimettere il muso davanti prima della fine della prima frazione di gioco grazie a Converso che con un ottimo destro sul primo palo supera il portiere e segna il 2-1. Secondo tempo dove il Civitavecchia spreca le occasioni per chiudere il match e l’Atletico Salaria Vescovio è restio a morire trovando ancora una volta il pari dagli 11 metri con Giordano; capovolgimento di fronte immediato e ai nerazzurri viene fischiato calcio di rigore ed un’altra possibilità per tornare in vantaggio per la terza volta; ancora Converso è glaciale e segna il 3-2, un gol che sembra poter definitivamente porre la parola fine alle speranze degli ospiti ma invece, l’ultima parola sarà proprio dei biancorosso-blu che, sfruttando una mischia in area è bravo il centrale di difesa Maurillo a calciare nell’unico spazio in cui nessuno poteva contrastare la sua conclusione in porta: partita spettacolare che finisce 3-3. Sicuramente per i nerazzurri c’è molto amaro in bocca per l’esito di questa partita dove il non aver sfruttato l’uomo in più per gran parte del match è stato sicuramente un grosso rammarico; ora per i ragazzi di mister Eusepi un altro scontro di alta classifica: in casa del Tor di Quinto, quarto ad un solo punto in più dell’Atletico Salaria Vescovio e dello stesso Civitavecchia Calcio.

UNDER 17 ELITE. Sfida divertente quella tra la Vigor Perconti e i ragazzi di mister Spera ma che dura solamente 45’ di gioco. La partita si gioca a ritmi forsennati: la Vigor va in vantaggio con Costantino, pareggio di Segoni dagli 11 metri dopo pochi minuti per i nerazzurri che poi ritornano sotto con una rete di bomber Coku ma dopo soli cinque giri di lancette rispondono ancora con il secondo gol consecutivo di Pane, il primo tempo di questa sfida è un botta e risposta continuo che si chiude con il terzo vantaggio della Vigor Perconti ancora con Costantino che segna il 3-2. Purtroppo a causa dell’infortunio rimediato dal direttore di gara durante la partita la sfida tra Vigor Perconti e Civitavecchia Calcio 1920 è stata sospesa; si ripartirà dal secondo tempo sul risultato di 3-2 per i rossoblu in una data al momento non ancora decisa coi nerazzurri del tecnico Spera che intanto si preparano ad un’altra sfida importante: al “Vittorio Tamagnini” arriverà il Vis Aurelia in uno scontro diretto tra 2 squadre distanti un solo punto.

UNDER 16 ELITE. I ragazzi di mister Boriello dominano sul campo del Villalba e vincono per 5 reti a 0. Il Civitavecchia trova subito il vantaggio grazie ad un grande colpo di testa di Tedeschi che si insacca in porta, raddoppio cercato dai nerazzurri ma trovato solo nel finale di primo tempo con Chierchia che sfrutta l’ottimo lancio di Veseli e batte il portiere avversario. Secondo tempo dove i ragazzi di Boriello realizzano in rapida successione le altre 3 reti che arrotondano il risultato a favore del Civitavecchia: doppietta di Mareschi ed in mezzo ai 2 gol dell’attaccante c’è anche la rete di Bechini che realizza il suo primo gol in questo campionato. Un ottima prova di forza per i nerazzurri di Mr. Boriello che sembrano tornati sulla strada giusta per cercare di raggiungere i playoff; questo sabato pomeriggio affronteranno il Club Olimpico Romano, saranno necessari i 3 punti per continuare a sognare di raggiungere un risultato di così alta importanza per gli Under 16 nerazzurri.

UNDER 15 ELITE. I ragazzi di mister Michesi disputano una partita di grandissimo livello ma devono accontentarsi del pari nel big match di giornata con il Trastevere. È stata sicuramente questa la sfida di cartello dell’8^ Giornata del campionato Under 15 Elite; i nerazzurri trovano il vantaggio dopo pochi minuti dall’inizio del match ed è il solito Fronti, uno dei capocannonieri di questo campionato, a realizzare la rete del vantaggio dei padroni di casa che sfiorano più volte il gol del 2-0 senza mai riuscire a trovarlo. Nella ripresa è ancora il Civitavecchia a fare la partita ma gli avversari amarantocelesti tentano a rispondere ai colpi dei nerazzurri a cui manca la concretezza delle proprie azioni per chiudere il match, rimettendo in partita il Trastevere a cui manca un cartellino rosso al proprio estremo difensore per fallo da ultimo uomo ai danni proprio di Fronti che, sul finale di gara realizza il gol del pareggio con il suo bomber Alessandro che permette ai suoi di portare a casa un punto. Un pareggio che ad entrambe è servito a poco, specialmente ai nerazzurri di Michesi che avrebbero meritato i 3 punti e di ottenere la quinta vittoria consecutiva ma che invece si deve accontentare del pari e scende al sesto posto in classifica col primo posto che però dista solamente 4 punti, necessario sarà fare un grande risultato in casa del Campus Eur, secondo in classifica a pari punti proprio con il Trastevere.

UNDER 14 ELITE. Nonostante la grande prestazione dei ragazzi di mister Galardo è l’Academy Ladispoli a far sua la vittoria in un incontro pieno di gol. I nerazzurri trovano il vantaggio nei primi minuti di partita col secondo gol consecutivo di Valiserra che sblocca la contesa e fa esultare i padroni di casa, ma gli ospiti rossoblu trovano immediatamente il pari dagli 11 metri con Napoli e rimontano completamente quattro minuti dopo con Orsini, con il vantaggio che resterà tale sino al termine dei primi 45’. Nel secondo tempo i nerazzurri rialzano la testa trovando la rete del 2-2 dal dischetto su calcio di rigore trasformato da Carmignani che riporta in parità la sfida; entrambe le squadre dopo il pareggio danno tutto per segnare la rete che darebbe la vittoria e 3 punti ad una delle due, a segnare il gol decisivo, nato da un fallo abbastanza evidente non fischiato a favore dei nerazzurri dal direttore di gara, lo realizza l’Academy Ladispoli con Monaldi; sul finale di gara il Civitavecchia sfiora il pareggio col forcing finale offensivo e dove l’arbitro non assegna un calcio di rigore grossolano che poteva far pareggiare la contesa. Una sconfitta che fa male agli Under 14 nerazzurri del tecnico Galardo che, nonostante l’ottima partita disputata dopo il pari della scorsa giornata, non riescono a smuovere la propria classifica: questo sabato non sarà facile per i nerazzurri fare punti contro il Trastevere, quinto in classifica che ha sempre vinto in casa ma, con questo spirito, i ragazzi di mister Galardo venderanno sicuramente cara la pelle.

