Nell’ultimo fine settimana le squadre del settore giovanile del Civitavecchia Calcio 1920 hanno ottenuto due vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio.

UNDER 19 ELITE. I nerazzurri di mister Eusepi chiudono il girone di andata con un pareggio sul campo del Città di Cerveteri per 1-1. È una partita comandata in lungo e in largo dai civitavecchiesi che disputano una grande prestazione ma che fanno fatica a trovare la rete del vantaggio creando moltissime occasioni e a cui manca un rigore per un fallo su Bertini non segnalato dall’arbitro, ma nei minuti finali il Civitavecchia si porta in vantaggio con Di Riso, subentrato dalla panchina che realizza la rete che sembra dare i 3 punti ai ragazzi di Eusepi ma Timperi silenzia subito la gioia nerazzurra poco dopo; grosso rammarico nel finale dove sempre Di Riso di testa colpisce una traversa che poteva riportare i suoi sul vantaggio. Un punto a testa tra le due squadre che si spartiscono la posta in palio, con i nerazzurri che chiudono il primo giro di boa al quarto posto in classifica che significherebbe playoff; questa settimana comincerà il girone di ritorno dove ad attendere i ragazzi di Eusepi sarà l’Atletico Morena con la gara di andata che finì proprio 1-1 con il gol nerazzurro sempre di Di Riso.

UNDER 17 ELITE. Un Ladispoli corsaro al Tamagnini stravince il derby contro i ragazzi del tecnico Spera per un netto 0-6. Parte subito in salita il match per i nerazzurri con i rossoblu che trovano il vantaggio dopo due minuti con un colpo di testa di Chiocca trovando il raddoppio nel corso del primo tempo sfruttando nel migliore dei modi una ripartenza in cui Coracci riesce a trasformarla in rete; il Civitavecchia cerca di ripartire e segnare la rete che accorcerebbe le distanze in 2 diversi tentativi con Pane e Marcelletti che però restano vani. Nel secondo tempo il Ladispoli trova lo 0-3 con la solita incornata di Chioccia nata da una battuta di un calcio di punizione che spegne tutte le possibili speranze degli avversari di riprendere il risultato, realizzando anche il quarto, il quinto ed il sesto gol realizzati da Ciavattini e da Sciarra, autore di una doppietta, che portano il tabellino ad avere un risultato tennistico. Un verdetto pesante e molto duro da digerire per i ragazzi di mister Spera che cercheranno immediatamente di provare a dimenticare questo verdetto nella sfida di domenica in trasferta con il Tor di Quinto, a soli 2 punti di distacco dal Civitavecchia, attualmente decimo in classifica ad 11 punti.

UNDER 16 ELITE. I nerazzurri di Fabrizio Boriello non accennano a fermarsi e vincono la quinta partita consecutiva, sconfitta la Boreale 2-1. Partenza subito in quarta per i nerazzurri che sfiorano il vantaggio dopo pochi secondi e tengono il pallino del gioco per molti minuti eppure, il primo gol della gara lo trova la Boreale con un calcio di punizione battuto perfettamente da Lorusso portando in vantaggio i biancoviola; il Civitavecchia riesce comunque a rialzare la china ed a pareggiare i conti con Bechini che di testa trova il pareggio prima della fine del primo tempo. Le squadre riescono dagli spogliatoi con i nerazzurri che continuano a mettere con le spalle al muro la retroguardia ospite creando moltissime occasioni sfiorando più volte il vantaggio non trovando fino al 70’, minuto in cui Sargolini appena entrato con un tiro forte ad incrociare supera il portiere avversario regalando ai suoi compagni i 3 punti, con un finale di gara dove ancora il Civitavecchia va vicino a siglare il terzo timbro senza riuscirci non togliendo nulla dalla gioia finale della vittoria. È stato un novembre stupendo per i ragazzi di mister Boriello che hanno vinto tutte e cinque le partite disputate in quest’ultimo mese raggiungendo al terzo posto il Tirreno Sansa, prossimo avversario per i nerazzurri in quello che sarà il match di cartello della 12^ giornata.

UNDER 15 ELITE. Match pieno di gol nel sabato pomeriggio tra la Dabliu New Team e i nerazzurri allenati dal tecnico Michesi, vinto da quest’ultimi per 3-5 rimettendosi in carreggiata per la lotta playoff. Grande avvio per il Civitavecchia che nel giro di venti minuti trova immediatamente il doppio vantaggio con Menichetti autore di un bellissimo gol al volo e con Zeno, tenta immediatamente la Dabliu ad avvicinarsi con Anticoli ma Fronti riporta a +2 i suoi, Vannacci realizza il poker e ancora Fronti porta il risultato sull’1-5, poi accorciato ancora da Anticoli che riaccorcia le distanze in letteralmente una mezz’ora di calcio incredibile in cui succede di tutto e di più sul sintetico della Dabliu. Nel secondo tempo i ritmi si placano e le occasioni diventano minori rispetto a quelle del primo tempo dove il Civitavecchia gestisce il vantaggio accumulato subendo solo una rete al 75’ di Casadei utile solamente al tabellino di gara, ma i nerazzurri escono dal campo con i 3 punti ottenendo un’ottima vittoria. Molto bravi sono stati i ragazzi di Michesi a non sottovalutare l’avversario che nonostante l’ultimo posto in classifica ha saputo rendere ardua la vita al Civitavecchia e non solo in questo campionato e che ha richiesto ai nerazzurri un’ottima prestazione per vincere la sfida, una prestazione che servirà anche questa domenica per sconfiggere la Longarina Tss tra le mura amiche del Tamagnini.

UNDER 14 ELITE. Sconfitta difficile da digerire per i nerazzurri di mister Galardo nello scontro diretto contro l’Accademia Gialloazzurra vinto 3-2 da quest’ultima. A partire in vantaggio sono i civitavecchiesi con un calcio di punizione battuto da Murru che sblocca il risultato a favore degli ospiti ma dopo poco sfruttando un rinvio errato Startari realizza l’1-1 con un due contro uno col portiere dove viene servito e sigla il pari in un primo tempo molto caotico in cui le due squadre sentono l’assoluta necessità di vincere questa partita. Nella seconda metà di gioco l’Accademia Gialloverde completa la rimonta dopo un pressing forzato che porta ad un fallo in area a favore dei padroni di casa, con Startari che dagli 11 metri non sbaglia segnando il 2-1 seguito da Licciardello che dopo un’ottima azione della squadra conclude in porta segnando la terza rete per i suoi; eppure i civitavecchiesi non si danno per vinti ed accorciano le distanze con Carmignani, capocannoniere della squadra che regala un finale pieno di speranze ai nerazzurri in cui tentano il forcing finale dove segnano il gol del pari che però viene annullato per fuorigioco, spegnendo di fatto tutte le chance per ottenere almeno un punto dalla trasferta. È una sconfitta che fa male ai ragazzi di Galardo che sembrano sempre andare vicini ad ottenere un risultato importante non riuscendo mai a concretizzare le proprie prestazioni belle o brutte che siano, venendo relegati all’ultimo posto in classifica; nella prossima giornata i nerazzurri incontreranno l’Urbetevere, primo in classifica ancora imbattuto: servirà la prestazione della vita per i civitavecchiesi pur di riuscire a fermare questa macchina perfetta che sembra seguire un percorso totalmente opposto al loro.

