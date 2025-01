UNDER 19 ELITE. Gli Under 19 di mister Eusepi non si placano e vincono per 4-1 in casa contro il Savio. Partono forte i nerazzurri che trovano il vantaggio che durante la prima mezz’ora di gioco va sopra grazie alla doppietta di Converso che, prima con un gol olimpico e poi con un colpo di testa nato da un calcio piazzato mette la gara in discesa per il Civitavecchia Calcio 1920 che chiudono i primi 45’ col doppio vantaggio. Nel secondo tempo un Savio in difficoltà patisce la manovra offensiva dei padroni di casa in più occasioni, arrivando a subire il 3-0 al 70’ con Bertini, autore della terza rete consecutiva in campionato e che chiude simbolicamente il match, con gli ospiti che segnano il gol della bandiera con Bagaglini ma ad avere l’ultima parola sarà comunque la banda di mster Eusepi con Minervino che, dopo un azione rocambolesca, realizza la sua prima rete stagionale e permette ai nerazzurri di replicare il poker dell’andata dato anche in quell’occasione dai nerazzurri ai biancoblu. Altri 3 punti di fondamentale importanza per i ragazzi di Eusepi che resta al primo posto assieme all’Urbetevere, che sarà proprio la prossima avversaria dei nerazzurri in campionato in quella che sarà la sfida di cartello del campionato Under 19 Elite.

UNDER 17 ELITE. Esito sfortunato per gli Under 17 allenati dal tecnico Pane che escono sconfitti tra le proprie mura amiche con la Nuova Tor Tre Teste corsara per 1-2. In un primo tempo molto equilibrato passano in vantaggio gli ospiti su calcio di rigore in cui Palombi batte Monaldi e porta al +1 i suoi; nerazzurri che nel finale di primo tempo creano molto per riportare la situazione in parità senza mai riuscirci e a cui forse, manca un rigore su un netto fallo ai danni di Pane; ma la situazione resta tale fino alla scadere dei primi 45’ con la Nuova Tor Tre Teste in vantaggio. Nel secondo tempo il Civitavecchia rientra meglio in campo e ha molte chance per pareggiare la partita eppure, al 62’ i rossoblu sfruttano un errore in costruzione e Arduini non perdona: 0-2 e partita che sembra chiusa ma i nerazzurri non demordono e trovano il gol che accorcia le distanze con il solito Pane che realizza la sua sesta rete in campionato, regalando ai nerazzurri un forcing finale di grande importanza sfiorando il pareggio con Marcelletti che a tu per tu col portiere non riesce a segnare e nel recupero, ancora una volta Pane, sfrutta una mischia in area e realizza la rete del 2-2 che però viene annullata per un dubbio fuorigioco segnalato dall’arbitro su cui però, si chiude la partita. Un’altra buona prestazione da parte degli Under 17 di Pane che però non riescono a concretizzare molte delle occasioni create e che restano al terzultimo posto in classifica assieme alla Polisportiva G. Castello, prossimo avversario di campionato in quella che sarà una sfida cruciale per la zona playout.

UNDER 16 ELITE. Gli Under 16 di Fabrizio Boriello vincono una partita pazzesca sul finale contro l’Ottavia terminata per 4-3 a favore dei nerazzurri. Un primo tempo di buona intensità in cui a sbloccare il match è Fabbri che al 31’ porta in vantaggio i nerazzurri impattando al volo su un bel cross del compagno ed è su questa rete che i primi 45’ si chiudono, ossia ad un ritmo realizzativo molto lontano da far minimamente pensare a ciò che succederà nel secondo tempo. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti pareggiano la contesa con Bruno ma i nerazzurri si riportano sopra con uno-due devastante di Chierchia che realizza un calcio di punizione di grande bellezza e poi dagli 11 metri non sbaglia; 3-1 per il Civitavecchia e partita che sembra chiusa; eppure l’Ottavia la pensa in maniera molto differente e a meno di 20 minuti dalla fine i biancoblu accorciano le distanze con Lerbini e dopo un solo giro di lancette Aloisi su calcio d’angolo riporta la situazione in parità ; nel finale succede di tutto ed entrambe le squadre vanno vicine alla vittoria ma a riuscirci pienamente è il Civitavecchia che con Sargolini nei minuti finali del match anticipa l’estremo difensore avversario e segna il 4-3 che regala altri 3 punti ai nerazzurri. Una partita incredibile e mai scontata dove però a spuntarla sono stati gli U16 nerazzurri che trovano la 7 vittoria nelle ultime 8 e vanno a -3 dal secondo posto al momento detenuto dall’Ostia Mare, per provare a raggiungere i bianco viola servirà vincere il derby fuori casa sul campo dell’Academy Ladispoli.

UNDER 15 ELITE. Succede tutto nei primi 45’ di gioco al “Fonte Park” nella sfida tra Fonte Meravigliosa ed i nerazzurri U15 di mister Michesi, terminata in parità col risultato di 2-2. Trovano il vantaggio immediato i nerazzurri andando in gol al 10’ su una sponda di Fronti che libera Vannacci che di prima insacca, non si fa attendere la risposta dei padroni di casa che nel giro di cinque minuti pareggiano e poi si portano in vantaggio realizzando due gol fotocopia in cui su delle palle messo in mezzo, Veltroni è molto bravo a concretizzare entrambe le chance realizzando una doppietta; dopo aver fallito 3 occasioni clamorose a tu per tu col portiere e colpito una traversa, nei minuti di recupero del primo tempo Vannacci smarca 2 giocatori con un sombrero e calcia al volo sotto al sette per il 2-2 su cui si chiude la prima metà di gioco. Nel secondo tempo i nerazzurri vengono fuori con più intensità sprecando prima con Fronti e poi con Prosperi le chance per riportarsi in vantaggio e rischiando nei minuti finali di subire una grossa beffa da calcio di punizione su cui Carta compie una grandissima parata e permette ai nerazzurri di uscire dal “Fonte Park” con un punto in più. Un pareggio che lascia un po’ di rammarico e che al momento lascia i ragazzi di Michesi fuori dalla zona playoff in attesa della decisione sull’incontro di settimana scorsa contro il Tor di Quinto, sarà necessaria una vittoria tra le mura amiche contro l’Academy Grifone per tornare all’inseguimento delle altre pretendenti.

UNDER 14 ELITE. Gli Under 14 allenati dal tecnico Galardo non riescono a vendicare la sconfitta dell’andata col Grifone che trionfa per 3 reti a 0. Dominio dei padroni di casa per lunghi tratti del primo tempo ma la retroguardia nerazzurra riesce a difendere e ad evitare reti maggiori, con il Grifone che nei primi 45’ segna l’1-0 solo dagli 11 metri con Coali che si fa intuire la conclusione da Scisciani ma non riesce a deviare al meglio il tiro dal dischetto. Nel secondo tempo la trama non cambia con i rossoblu che non lasciano possibilità ai nerazzurri di Mr. Galardo di entrare in partita; vanno a segno Matranga che sfrutta un errore della difesa avventandosi sul pallone e realizzando il 2-0 e ad chiudere l’incontro ci pensa Marcu che con un tiro dalla distanza mette il punto esclamativo segnando la terza rete per i suoi. Non sono certamente queste le partite dove poter fare punti ma resta il fatto che i nerazzurri Under 14 di Galardo restano all’ultimo posto in classifica; servirà una prestazione di grande caratura per cercare di placare l’ira di una Lazio che ha sconfitto per 9-0 l’Academy Ladispoli e che arriverà al Tamagnini vogliosa di continuare ad inseguire la capolista Urbetevere.

(Articolo in collaborazione con Simone Iacomelli).

