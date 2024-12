Per la prima volta nella storia del calcio giovanile del Città di Cerveteri l’Under 19 Regionale vince il titolo e conquista il pass per la categoria Elite. È finito 2-2 il big match di sabato pomeriggio allo stadio “Galli” contro il Santa Marinella secondo della classe, che con una vittoria si sarebbe assicurato lo spareggio. Etruschi in gloria, Cutini e Giacinti, autore dei gol, festeggiano con i compagni una vittoria troppo bella per essere vera. Un pubblico numeroso, oltre 450 tifosi sugli spalti, erano anni che non si vedeva una cornice impotente e bella. La gara è cominciata in ritardo per la pioggia battente, in campo le due squadre si sono equivalse, dando vita un match sano e pulito. Viene portato in trionfo l’allenatore Simone Sale, abbracciato dal presidente Andrea Lupi, tanto emozionato quanto felice. Per lui è il primo successo da quando ha assunto la carica dirigenziale.

«Un pensiero per tutta la squadra, non eravamo i più forti sulla carta, lo siamo stati sul campo, dimostrando maturità, spirito di sacrificio e grande unione - dice emozionato Sale - abbiamo giocato davanti a una cornice di pubblico mai vista, ci hanno incitato fino all’ultimo secondo, sono emozionato quanto commosso».

La squadra canta e balla, prende la parola anche il presidente Andrea Lupi. «Ci hanno regalato una bellissima gioia, sono orgoglioso di loro, hanno dimostrato di avere a cuore questi colori, è una vittoria che nasce dal lavoro di Sale, allenatore di qualità che ha saputo plasmare il gruppo, costruito a sua immagine e somiglianza - commenta Lupi - siamo da un anno e mezzo a capo del club, il primo trofeo ce lo hanno regalato loro. Li ringrazio, sono stati fantastici». Festeggiamenti che sono durati fino a tarda sera al “Galli”, colorato di verde azzurro.

«Per me è stata una stagione fantastica - afferma l'attaccante Lollo Funari - mi sono diviso tra prima squadra e Under 19, ho fatto tanti sacrifici ripagati da una vittoria meravigliosa. Ci siamo meritati il primo posto, lo abbiamo conservato per buona parte della stagione. È nostra la vittoria, di un gruppo che ci ha creduto da sempre».

Il futuro del settore giovanile del Cerveteri passa attraverso questo successo, che di fatto valorizza il vivaio cerite. La categoria Elite sarà fondamentale per cominciare a porre le basi per il futuro e togliersi l'etichetta di secondo rispetto ad altre società del comprensorio. Nell'immediato, il pensiero è soltanto uno: festeggiare. A questi ragazzi straordinari va rivolta una parola: chapeau.

