Un weekend ricco di risultati positivi per il settore giovanile del Città di Cerveteri.

L’Under 19 regionale espugna Pianscarano grazie alle reti di Cutini e Giacinti. I cervi vincono per 2-1 inanellano il secondo successo di fila e si riportano nelle zone alte della classifica. Un successo che arriva su un campo difficile, dove gli etruschi di Simone Sale hanno offerto una prestazione importante, con molte iniziative di gioco che hanno messo in difficoltà i padroni di casa.

Vince anche l’Under 17 regionale di Rinaldi che batte in casa il Vittoria, sconfitto per 3-1 con la doppietta di Bucci e la rete di Cerasa. Un altro successo che permette alla truppa cerite di insediarsi nei piani alti della classifica.

Bel risultato anche quello dell’Under 16 regionale che con una tripletta di Borioni liquida il Palocco al Galli. Una partita che è stata a senso unico grazie a una prestazione coraggiosa dei verdeazzurri, che hanno collezionato un altro successo.

«È stata una domenica molto positiva - commenta con parole di elogio il coordinatore del settore agonistico Alessandro Dutto - stiamo andando abbastanza bene con tutte le squadre. Il weekend scorso ci ha regalato dei risultati importati che rendono merito alle squadre. Speriamo che sia la stagione giusta per ottenere una categoria importante».

