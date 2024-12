Un altro grande traguardo per il settore giovanile del Città di Cerveteri, con l'Under 15 che vincendo sul campo della Vis Aurelia, battuta per 4 a 1, si è laureata campione provinciale.

La formazione di Nicola Francese raggiunge i Regionali dopo una stagione sorprendente, iniziata con merito dal tecnico Luigi Cicino, che era stato promosso in prima squadra.

Il presidente Andrea Lupi si è complimentato con i ragazzi per il grande percorso, costellato d’importanti successi, che hanno portato in trionfo i baby verdazzurri.

«È una giornata molto bella per noi, un secondo successo con le giovanili che vale tanto per la nostra società - ha riferito il presidente Andrea Lupi - . I nostri allenatori hanno lavorato molto bene, ci siamo presi due titoli importanti che ci permetteranno di avvalorare il vivaio, che tempo qualche anno potrà diventare un modello per il territorio».

