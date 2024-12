Battuta d’arresto immeritata per gli allievi provinciali del Tolfa: I ragazzi di mister Trucchia hanno ceduto 1-0 ai padroni di casa del Fabrica di Roma. Sabato pomeriggio, infatti, presso lo stadio “Marcello Mastrantoni” di Fabrica di Roma, si è disputata una vibrante sfida tra i giovani talenti dell'Under 16 Provinciale. Il Tolfa Calcio, privo della sua unica punta Santecchi, ha affrontato i pari età del Fabrica Calcio in una partita che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. Il team di mister Domenico Trucchia ha dato il massimo e, nonostante le assenze di Santecchi (convocato con l’Under 19), Zucconi (squalificato) e Bianchi (infortunato), è riuscito a fare una bella partita. Per i biancorossi Lapucci ha sfiorato il gol colpendo un palo di testa nei primi minuti, mostrando l'intenzione del Tolfa di dominare la partita e di trattenere l'intera posta in palio. Il primo tempo è stato caratterizzato da un bel gioco dimostrato da entrambe le squadre. Il Tolfa è stato molto sfortunato e i biancorossi non sono riusciti a concretizzare colpendo più volte la traversa senza riuscire a sbloccare il punteggio. Nel secondo tempo mister Trucchia ha fatto entrare Fronti al posto di Sociu: nonostante i cambi effettuati da entrambe le squadre, la partita è rimasta intensa e equilibrata. Oltre a Fronti, prima del triplice fischio finale sono entrati Gori, Moraldi, Vannicola e Gentili e questi hanno cercato, senza riuscirci, di dare una svolta al risultato.

A dieci minuti dal termine della partita il Fabrica Calcio ha sferrato il colpo decisivo, portandosi in vantaggio con un gol che ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi di casa. Da rilevare la bellissima prestazione del portiere del Tolfa Patarchi. Nonostante gli sforzi del Tolfa, la partita è terminata 1-0 a favore dei padroni di casa. L'arbitro Copce della sezione di Viterbo ha gestito la partita, garantendo una competizione leale e avvincente. Il Fabrica Calcio ha festeggiato la vittoria, mentre il Tolfa Calcio rifletterà su questa sconfitta cercando di tornare più forte nelle prossime sfide del campionato.

