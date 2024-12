Battuta d'arresto immeritata per gli Under 14 Provinciali dell'Allumiere. La squadra biancoceleste allenata dell'esperto tecnico Pietro Pistola e dal suo secondo Sfascia ha ceduto 2-1 sul rettangolo al Sasso, quartier generale della squadra cerite Rim. I pupilli di patron Diego De Paolis hanno fatto una buona prestazione, ma purtroppo hanno pagato per una dubbia decisione arbitrale. La partita è iniziata in salita per i collinari: i padroni di casa nei primi 5 minuti si sono portati sul 2-0, prima con un bel gol realizzato dall'attaccante della Rim con un gran tiro da fuori area; il secondo gol è scaturito dalla trasformazione di un penalty assegnato dal direttore di gara molto, ma molto dubbio anche per ammissione della panchina avversaria tra le proteste degli allumieraschi. Tutta la partita comunque è stata sulla stessa linea con i ragazzi dell’Allumiere in balia della Rim, più prestante fisicamente e reattiva. Il gol della bandiera per l'Allumiere è arrivato quasi al termine della gara con il solito bomber Sgamma: la sua rete ha in minima parte affievolito la delusione dei ragazzi.

«Ora di nuovo piedi a terra e correre - sottolinea mister Pietro Pistola - per poter chiudere un’annata comunque per ora più che positiva».

Per l'Allumiere in campo: Ogbowan, Iacomelli, Pennesi, Granella, Brunori, Stefano Fracassa, Mazzarani, Scocco, Sgamma, Sposito, Stefanini. Sono subentrati nel secondo tempo: Damiano Fracassa, Cirilli, Castellano, Marzola, Cammilletti, Marocchi e Moraldi.

