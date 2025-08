L’Atletico Focene continua a investire con determinazione nella crescita del proprio settore giovanile, ufficializzando due importanti innesti nello staff tecnico. Al contempo, uno, anche in ambito dirigenziale. La società, punto di riferimento calcistico del territorio, ha annunciato l’arrivo di figure strategiche che andranno a loro volta a rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa.

MISTER COPPELLI E BRAMANTI SULLE PANCHINE DI UNDER 15 E UNDER 14. Il primo annuncio riguarda mister Roberto Coppelli, che assume la guida tecnica dell’Under 15. Allenatore esperto e motivato, ha già tracciato la rotta: «Inizia un nuovo percorso, basato su lavoro, serietà e collaborazione con la società. Darò tutto per onorarlo fino in fondo insieme ai ragazzi». Queste le sue prime parole da componente dell'Atletico Focene. Novità anche per la categoria inferiore: sarà Fabrizio Bramanti a sedersi sulla panchina dell’Under 14 per l'annata 2025-2026. Giovane ma già con idee chiare, si presenta con grande entusiasmo: «Ringrazio la società per la fiducia. Inizio questa nuova avventura con l’obiettivo principale di mettermi al servizio dei ragazzi, in funzione della loro crescita».

Il tecnico dell’Under 14 Fabrizio Bramanti

MAURIZIO DE CRESCENZO NUOVO RESPONSABILE DEI DIRIGENTI. Le nomine però non terminano qui, perché l’attenzione del Focene non è soltanto verso la formazione tecnica dei calciatori. L'attività agonistica si apre, dunque, con entusiasmo e solide basi su cui costruire un futuro vincente. E tra queste, senza ombra di dubbio, c'è l'arrivo di Maurizio De Crescenzo come nuovo responsabile dei dirigenti. Quest'ultimo, porta con sé professionalità e passione: «Arrivo a Focene dopo una lunga e bellissima esperienza di circa 10 anni da dirigente del Fiumicino SC26, dove negli ultimi 5 anni ho svolto il ruolo di responsabile nel settore giovanile, di cui porterò con me ricordi indelebili. Il mio impegno sarà totale verso i ragazzi per far sì che avranno da parte mia la massima disponibilità senza fargli mancare mai il mio supporto sia dentro che fuori dal campo. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza acquisita per la crescita della società».

