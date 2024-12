La nuova realtà sportiva di calcio giovanile del capouogo nata dalle fusioni tra le società del Santa Barbara e del Barco Murialdina. Ci troviamo di fronte ai fondatori della nuova Ssd Città dei Papi, neonata realtà viterbese sorta dalla condivisione di ideali sportivi ed intenta nella creazione di un nuovo settore giovanile, volto a lasciare il segno nel panorama calcistico provinciale e regionale.

Chi sono i fondatori della Ssd Città dei Papi? «Siamo i rappresentati di due delle società sportive storiche di Viterbo, nonché dei due quartieri più popolati della nostra città, vale a dire Santa Barbara e il Barco/Murialdo, nelle persone fisiche di Paolo Tozzi, Andrea Pedica e Gianni Bisanti».

Quando ha iniziato a prendere volto il vostro progetto e con quale scopo? «Si è discusso della cosa già negli anni passati, ma la condivisone vera e propria ha avuto luogo alla fine della stagione agonistica appena trascorsa, con l’intento di perseguire un ideale nobile al servizio dei ragazzi».

In che modo sarete al servizio dei ragazzi? «A Viterbo ogni società tende a fare attività nel proprio quartiere di riferimento, con i propri metodi ma anche con l’intento di contrastare la concorrenza. Noi invece abbiamo dato inizio ad un nuovo percorso, aperto a tutte le società che ne vorranno far parte. È un percorso mirato ad unire le forze, creando squadre competitive per quanto riguarda il settore agonistico che andrà dalla categoria Under 14 all’Under 18, con la possibilità di partecipare in futuro a campionati importanti».

Lo scopo è quindi quello di essere competitivi? «Non solo essere competitivi, ma soprattutto cercare di non disperdere i ragazzi in tante società diverse, le quali si trovano spesso in difficoltà sotto il punto di vista numerico tanto da non riuscire a fare un campionato».

I bambini dai 6 ai 12 anni avranno comunque modo di continuare a fare Scuola Calcio? «La Scuola Calcio per i più giovani continuerà a far crescere e divertire i bambini nei propri quartieri, pur restando uniti per un ambizioso progetto futuro che sarà appunto la Ssd Città dei Papi».

In quali impianti si alleneranno e giocheranno i ragazzi dell’agonistica? «I campi sportivi che avranno a disposizione i ragazzi sono quelli di Santa Barbara, Murialdo e di Bagnaia, i quali verranno tutti migliorati nel prossimo futuro, a partire dalla nuova stagione».

Cosa prevedete per questa prima stagione agonistica? «Cercheremo di dare il massimo per creare tutti i settori e tutte le squadre che ci siamo preposti, affidandole ad allenatori e staff competenti. Il progetto partirà già dai primi di Luglio, con diversi raduni che avranno luogo a Santa Barbara e a Murialdo. L’ingresso sarà aperto a tutti coloro che vorranno partecipare. Per qualsiasi informazione gli interessati potranno contattare i seguenti numeri di telefono: Andrea Pedica (3355333372), Paolo Tozzi (3477250182), Gianni Bisanti (3476027418)».

OPEN DAY. Già programmati i primi Open Day che si svolgeranno questa settimana presso il Centro Sportivo di Santa Barbara. Mercoledì 10 luglio alle ore 18 saranno visionati atleti nati negli anni 2011 e 2012 e venerdì 12 luglio sempre alle 18 in azione i giovani calciatori degli anni 2008 e 2009 e 2010.

