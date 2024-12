Trionfo dell'Allumiere contro il Città di Cerveteri: 5-1 il verdetto finale. Domenica mattina, sotto il cielo azzurro dell'impianto sportivo “La Cavaccia” di Allumiere, si è consumata una partita epica nel campionato Under 14 Provinciale. I ragazzi di mister Pietro Pistola hanno dato vita a uno spettacolo indimenticabile contro i pari età del Città di Cerveteri. La formazione dell'Allumiere, guidata in campo da Marzola tra i pali e con giocatori come Iacomelli, Marocchi, Brunori, Fracassa, Granella, Stefanini, Scocco, Mazzarani e Sgamma, ha mostrato una prestazione eccezionale, dimostrando una grande compattezza e determinazione. Con giocatori come Ogbowan, Cirilli, Moraldi, Ciancio, Cammilletti, Matricardi e Castellano pronti a entrare in campo quando richiesto, l'Allumiere ha dimostrato di avere una squadra completa e affiatata. L'arbitro Matteo Della Gatta della sezione di Civitavecchia ha tenuto le redini del gioco con fermezza, garantendo una partita equa e senza intoppi. Il primo tempo ha visto i padroni di casa andare in vantaggio grazie a una splendida giocata di Sgamma, ma il Cerveteri ha risposto prontamente pareggiando il punteggio. Determinati a non arrendersi, i ragazzi di mister Pistola hanno raddoppiato il vantaggio con Stefanini e poi allungato ancora grazie a una punizione magistrale di Sgamma, che ha colpito l'incrocio dei pali. Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 2-1 a favore dell'Allumiere. Nella ripresa l'Allumiere ha dilagato con una serie di gol firmati da Sgamma, Stefano Fracassa e Mazzarani, portando il punteggio finale sul 5-1 a favore dei padroni di casa. Un risultato che conferma la forza e la determinazione dell'Allumiere, che continua a stupire e a conquistare i cuori dei suoi tifosi.

