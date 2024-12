Nasce una nuova realtà calcistica e del tutto innovativa nel capoluogo. È la Scuola Calcio del Centro Universitario Sportivo (Cus Viterbo). Dalla prossima stagione 2024/2025 il Cus Viterbo è partner club Coerver Coaching: unico e esclusivo metodo di allenamento a Viterbo, da 40 anni numero uno in tutto il mondo per la crescita e lo sviluppo del calcio giovanile. Direttore generale della neonata società del Cus Viterbo Scuola Calcio è il mister Giorgio Aquilio, direzione tecnica della Coerver Coaching Italia ed il responsabile del progetto per Coerver Coaching Italia è Andrea Simonetto. La Scuola Calcio è aperta a tutti i bambini/e che hanno compiuto 4 anni. Il Cus aspetta tutti coloro che sono interessati per un allenamento di prova gratuito presso il centro sportivo sito in Via S. Camillo De Lellis snc. A disposizione campi in erba a 11-9-5 e una struttura coperta dotata di riscaldamento. La quota per tutta la stagione è di 490 euro con kit sportivo compreso. Per informazioni e iscrizioni chiamare lo 0761352737 o scrivere un’email al seguente indirizzo cusviterbo@libero.it. Coerver Coaching è un marchio leader nell'educazione calcistica indipendente, che offre sviluppo basato sulle abilità di giocatori, allenatori e club in oltre 50 paesi in tutto il mondo. Queste le caratteristiche di tale metodologia: «Miriamo a incoraggiare l'amore per il calcio abile in giocatori, allenatori e genitori. Crediamo che tutti i miglioramenti inizino con l'amore per il gioco. Il nostro curriculum e metodo rivoluzionari, supportati dalla scienza, ha cambiato il modo in cui il gioco viene giocato e insegnato in tutto il mondo.Il risultato è un miglioramento trasformativo nel calcio e nelle abilità sociali dei bambini. È stato provato e testato per quasi 40 anni dai migliori club e federazioni professionistiche e con oltre 1 milione di giocatori nel calcio di base. I tuoi giocatori e allenatori trasformeranno le loro abilità usando il metodo Coerver nei campi, nelle accademie e nei corsi di coaching Coerver».

