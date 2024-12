CIVITAVECCHIA – Continua il viaggio di Goletta Verde lungo le coste della Penisola. Dopo le prime tre tappe in Liguria, Toscana e Sardegna, la storica campagna di Legambiente sarà nel Lazio dal 9 all’11 luglio.

In particolare, martedì arriverà al porto di Civitavecchia.

Tra i temi trattati nelle tappe la transizione energetica dal fossile alle rinnovabili, la tutela del mare e della biodiversità, la lotta alla crisi climatica e contrasto alle illegalità. Temi di grande attualità anche e soprattutto a Civitavecchia, dove c’è da scegliere il futuro legato all’abbandono del carbone da parte della centrale Enel di Tvn.

Martedì quindi si svolgerà l’incontro “Transizione ecologica: dal carbone al vento, quale futuro per Civitavecchia” a bordo dell’imbarcazione. «Con la nostra campagna, a bordo di Goletta Verde, torniamo a puntare l’attenzione alla tutela del mare e della costa – dichiara Maria Domenica Boiano direttrice di Legambiente Lazio – in tutte le porzioni della nostra regione. Analisi delle acque, report sui reati ambientali, rafforzamento dei progetti per l’eolico off-shore, valorizzazione delle buone pratiche di tutela della biodiversità costiera, sono questi gli elementi protagonisti del passaggio dell’imbarcazione nel Lazio. Vivremo con Goletta, giornate all’insegna di tutela e sviluppo sostenibile del nostro bel litorale, convinti che la transizione ecologica passi indissolubilmente da riqualificazione ecosistemica, green economy e un coraggioso, quanto improcrastinabile, salto definitivo nell’era delle energie rinnovabili ”.

