CIVITAVECCHIA – Si è tenuto martedì a Civitavecchia, ospitato presso la sede dell’Autorità di sistema portuale, l’incontro tra gli esperti del settore marittimo e della pesca del territorio e la popolazione locale per la presentazione del progetto “Strongsealife”. Giornata piena di spunti e molto interessante, dove si sono susseguiti dibattiti e interventi mirati alla presentazione degli obiettivi e delle attività intraprese nel Golfo dell’Asinara con l’obiettivo di replicarle lungo le coste laziali con particolare focus sulle praterie di Posidonia oceanica e del reef di Coralligeno che custodiscono un preziosissimo tesoro di biodiversità da tutelare per tutto l’ecosistema del mediterraneo. Focus sulle reti abbandonate, grazie anche alla collaborazione con l’associazione I Tirreni che da tempo si occupa di questa problematica. Tanti gli interventi che si sono susseguiti per capire l’effettiva replicabilità del progetto.

