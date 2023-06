CIVITAVECCHIA – Il problema dei 45 milioni di euro che mancano all’appello per completare il prolungamento dell’antemurale arriva sul tavolo del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il presidente Pino Musolino, infatti, ha scritto proprio al Mit per valutare la possibilità di vedere attribuiti all’Adsp questi fondi, attraverso una riassegnazione delle risorse o una ridistribuzione di fondi Pnrr inizialmente destinati ad opere che non potranno essere realizzate. Questo per evitare l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2024, della sovrattassa sulle merci sulla quale si è espresso negativamente il tavolo di partenariato, ma che ad oggi rappresenta l’unica possibilità per non perdere l’occasione di realizzare gli ulteriori 400 metri di antemurale, fondamentali per lo sviluppo dello scalo.

Proprio il caso della sovrattassa è stato portato ieri in consiglio comunale, con l’assessore Dimitri Vitali ed il sindaco Ernesto Tedesco che, in risposta ai consiglieri di opposizione, hanno difeso la scelta del componente del comitato di gestione di votare favorevolmente alla sovrattassa «perchè l’amministrazione comunale guarda la finalità dell’operazione - ha spiegato Vitali - per rendere più competitivo il porto dobbiamo completare ques’opera infrastrutturale. E alla fine, questi soldi, li tirerà fuori in gran parte Enel, se fosse, perché è la società che movimenta di più e che oggi guadagna dal maggior traffico di carbone. E noi da questo non abbiamo guadagnato nulla di positivo».

Come confermato dal Sindaco «questo provvedimento, così come votato, non ha efficacia immediata. Proprio in ragione di finanziamenti che potrebbero arrivare. Il Governo non si sta disinteressando al porto di Civitavecchia, tutt’altro: la prospettiva di avere questi finanziamenti è cocrreta». Tanto che Tedesco ha rivelato di aver ricevuto, la scorsa settimana, una comunicazione dal Ministero per due importanti finaqnziamenti sulla progettazione: 2,7 milioni per progettazione darsena energetica grandi masse e «altri 600mila euro per la progettazione antemurale Cristoforo Colombo, propedeutico magari ad altro. Lavoreremo tutti insieme affinché questi finanziamenti arriveranno».

Nel frattempo lo stesso Musolino, proprio ieri, ha inviato una richiesta al presidente del consiglio Giancarlo Frascarelli e al sindaco Tedesco per essere ospitato in consiglio comunale in modo da poter fare un punto sulla situazione legata allo sviluppo e ai progetti infrastrutturali.

