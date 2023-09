CIVITAVECCHIA – Riconoscimento importante, ieri mattina, per il presidente dell'Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale Pino Musolino, premiato nell'ambito della fiera Remtech Expo a Ferrara con lo “Smart ports award” - Premio alle AdSP contraddistintesi sui temi della sostenibilità nell’ambito della transizione ecologica - per le attività, le scelte e le iniziative messe in campo nei porti di Roma e del Lazio per la sostenibilità, la salvaguardia ambientale e la transazione ecologica. La motivazione alla base del premio è legata alla “continua e preziosa attività svolta a servizio della comunità e del Paese, a definire e a coniugare con spirito operativo e proattivo gli indirizzi della transizione ecologica, energetica e digitale, coniugando ed armonizzando sviluppo economico, tutela ambientale e sensibilità sociale”. Il numero uno di Molo Vespucci è stato ospite della conferenza nazionale “Smart Ports: soluzioni per lo sviluppo portuale. Infrastrutture, gestione sedimenti, economia circolare e smart ports award”, intervenendo nello specifico nel corso della tavola rotonda “Sviluppo portuale tra visione e multitransizione”, alla presenza tra gli altri del viceministro delle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi e del viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gavia.

«Lo sviluppo sostenibile dei porti è tra gli obiettivi del Pnrr - ha confermato quest’ultima - tra gli investimenti più rilevanti c’è sicuramente quello dei porti verdi su cui abbiamo stanziato 270 milioni di euro per il contenimento energetico. Ma il ragionamento è più complessivo. Dobbiamo potenziare il marebonus e il ferrobonus per una logistica integrata, riformare in maniera organica la disciplina delle autorizzazioni all’installazione di impianti off-shore. Prossimo step sarà l’emanazione delle linee guida per l’individuazione delle aree idonee. Al vaglio della Commissione Via ci sono oltre 70 progetti di eolico off-shore con i quali supereremo probabilmente l’obiettivo fissato dal Pniec di oltre 2GW di potenza entro il 2030».

