CIVITAVECCHIA – L’ufficio della Dogane di Civitavecchia ha ospitato ieri un importante evento di promozione del servizio telematico doganale, che consentirà di facilitare l’invio delle dichiarazioni di riduzione dell’accisa, per i contribuenti che beneficiano dell’agevolazione fiscale per il gasolio d’autotrazione. L’incontro, fortemente voluto dalla direttrice Silvia Amato, è stato organizzato con la collaborazione di Patrizio Loffarelli, responsabile della portualità di Assotir, che ha coinvolto gli operatori interessati alla procedura.

I funzionari doganali, dopo aver introdotto l’argomento, hanno illustrato la procedura per la trasmissione delle dichiarazioni, evidenziando i vantaggi operativi che ne derivano dal suo utilizzo. Si è svolto successivamente un workshop, durante il quale ciascun operatore economico ha avuto la possibilità di esporre le proprie criticità, in merito alla fruizione del Servizio ed ha trovato supporto nella risoluzione delle stesse. Il confronto ha consentito uno scambio proficuo di informazioni utili ad entrambe le parti.

L’evento si inserisce nel più ampio percorso di digital trasformation, tramite la reingegnerizzazione dei processi e dei connessi servizi agli utenti. L’innovazione svolge per ADM un ruolo chiave nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, favorendo l’interoperabilità in tutti i settori di competenza con istituzioni e operatori economici.

«Come Assotir – ha commentato soddisfatto Patrizio Loffarelli – non possiamo non ringraziare l’ufficio delle dogane di Civitavecchia per la disponibilità e professionalità mostrata, per il fatto di essere un’Autorità presente sul territorio e soprattutto attiva. La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi non sempre è di facile digeribilità per le nostre imprese e proprio per questo siamo stati promotori di questa giornata insieme alla Direttrice Amato e a tutto il suo staff che hanno permesso la buona riuscita dell’iniziativa. Non solo – ha proseguito Loffarelli – sottolineo con grande soddisfazione l’attenzione che l’Agenzia delle Dogane ha rivolto nei riguardi dell’autotrasporto merci; un’attenzione che non è affatto scontata per il nostro settore. Proprio per questo dobbiamo essere grati alle Dogane per aver condiviso un percorso, come quello che stiamo portando avanti insieme relativo digitalizzazione delle procedure a carico delle imprese, che appare inevitabile. Vista la particolare soddisfazione delle imprese che hanno partecipato al workshop – ha concluso Loffarelli - auspichiamo di ripetere simili iniziative anche in futuro».