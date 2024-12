CIVITAVECCHIA – «Ho letto con attenzione le dichiarazioni del Ministro Salvini alla posa della prima pietra del porto commerciale di Fiumicino. Su un punto concordo con lui: Civitavecchia e il suo network portuale sono e dovranno necessariamente essere centrali nello scacchiere economico nazionale. Così come l’autorità di sistema portuale deve rimanere il referente unico e prioritario quando si parla di portualità, pianificazione, sicurezza del lavoro». È quanto evidenziato dal presidente della Compagnia portuale Patrizio Scilipoti che sollecita il ministro Salvini a prendere una posizione chiara e netta sul molo crocieristico di Fiumicino. «Un’opera privata, senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità di sistema, non presente in alcun piano dei porti – ha ricordato Scilipoti – una infrastruttura che non ha alcuna ragione di esistere se non per gli interessi puramente economici di qualcuno».