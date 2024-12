CIVITAVECCHIA – “Lo sviluppo logistico a Civitavecchia come opportunità per il territorio”. È questo il tema del workshop in programma lunedì 13 maggio alle 11, presso la sala convegni dell’Adsp; nel corso dell’evento, organizzato in collaborazione con Unindustria, verrà presentato il rapporto annuale di Randstad Research sulla logistica, dando spazio al dibattito con gli stakeholder. «Il settore del trasporto e magazzinaggio, che conta circa un milione di occupati con un valore aggiunto superiore ai 90 miliardi - hanno spiegato gli organizzatori - è altamente strategico per il Paese. Tuttavia, nonostante la sua importanza, il settore della logistica sembra essere ancora poco attrattivo per i giovani, anche a causa di una narrazione sbagliata. La formazione e le innovazioni tecnologiche giocano un ruolo strategico per attrarre talenti e prepararli ai lavori del futuro. Durante l’evento verranno quindi condivisi dati e strategie per creare valore nel territorio e costruire un futuro all'altezza delle aspettative dei talenti». Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Adsp Pino Musolino e del sindaco Ernesto Tedesco, sarà il presidente Unindustria Cristiano Dionisi a dare il via ai lavori, con la presentazione del rapporto “Digitalizzazione, sostenibilità e demografia: i trend e le trasformazioni nel settore della logistica” a cura di Rossella Fasola, Public Affairs Manager Randstad e l’avvio della tavola rotonda con la partecipazione di Fabio Costantini - Ad Randstad HR Solutions & Coo Intempo S.p.A., Sabrina De Filippis - Presidente sezione Trasporto e Logistica Unindustria, Antonio Errigo - Vice Direttore Generale Alis, Steven Clerckx - Ceo Cfft. La chiusuda dei lavori è affidata infine alla vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA