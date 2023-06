CIVITAVECCHIA – Sei navi da crociera in un solo giorno – Costa Fortuna, MSC Seashore, Norwegian Breakaway, Oceania Vista, Odyssey of the Seas e Viking Sea – e 31mila passeggeri movimentati: sono i numeri che ha fatto registrare ieri il porto di Civitavecchia. numeri che si aggiungono, soprattutto, al milionesimo passeggero arrivato nello scalo nella giornata di venerdì. Un milione di passeggeri raggiunti prima della fine di giugno, a conferma di come, il 2023, possa essere davvero un anno record per il settore.

«Quando un intero porto e un'intera città si impegnano per un risultato – ha confermato soddisfatto il presidente dell’Adsp Pino Musolino - i sogni possono diventare realtà e l'impossibile diventa possibile! Sono estremamente orgoglioso del lavoro e impegno tutti i soggetti coinvolti. Siamo tornati, ancora più forti insieme».