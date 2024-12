CIVITAVECCHIA – Ci sarà tempo fino al 10 settembre prossimo per presentare la manifestazione di interesse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite l’invio del proprio curriculum vitae, per il rinnovo degli organi di vertice di nove Autorità di sistema portuale, tra cui quella del Mar Tirreno centro settentrionale. Il mandato del presidente dei porti di Roma Pino Musolino, in carica da fine 2020, scadrà infatti a metà dicembre.

Verranno rinnovati anche i vertici delle Authority del Mare Adriatico orientale, Mare Adriatico meridionale, Mar Ligure occidentale, Mar Ligure orientale, Mare di Sicilia occidentale (alla cui guida oggi c’è Pasqualino Monti), l’Authority dello Stretto, quella del Mare Ionio e quella del Mare Adriatico centro-settentrionale.

Le norme in vigore stabiliscono che il Presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il presidente della Regione o i presidenti delle Regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari e che sia “scelto fra cittadini dei paesi membri dell’Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale”.

«Per questo - si legge nel sito del Mit - il ministro intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno il ruolo di presidente delle Autorità di Sistema Portuale».

