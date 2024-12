Niente porto turistico a Fiumicino. In vista del Giubileo rimane molto difficile, se non impossibile, la costruzione del porto per maxi navi da crociera, questo perché il ministero della Cultura per il momento ha bocciato il progetto.

Il documento del Mibact evidenzia “gravi criticità e carenze documentali”. Quella descritta è una specie di astronave pronta a atterrare sul tratto di costa alla foce del Tevere, senza tenere minimamente conto della tutela del paesaggio, e dell'identità culturale e della tutela ambientale del tratto di costa interessato. Il faro, i bilancioni e i trabucchi, sono tutti elementi costitutivi di un paesaggio e di un'identità che il Mibact indicano da tutelare, e che da quello messo nero su bianco per ora nel progetto verrebbero invece sostanzialmente cancellati. “Il progetto – si legge – risulta gravemente carente in termini di connessioni visive e funzionali con il comparto paesaggistico in cui si inserisce”.