CIVITAVECCHIA – Nuova fumata nera per la nomina dei presidenti di nove Autorità portuali. La maggioranza non ha trovato la quadra sui nomi e, nella seduta della commissione Ambiente e Lavori pubblici del Senato, e malgrado risulti l’ordine di giorno, il voto di oggi potrebbe slittare.

Dopo un ciclo di audizioni e, in accordo con il ministero delle Infrastrutture e le Regioni competenti, si sarebbe dovuto procedere alla nomina dei presidenti di Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, Autorità di sistema portuale dello Stretto, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale e Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale.

A quanto si apprende si sono riaffacciate frizioni all’interno della maggioranza. Se Fratelli d’Italia e Lega sembravano aver ricomposto i dissapori avendo avuto il reciproco via libera sui rispettivi candidati a Venezia e Civitavecchia, la scorsa settimana il veto era invece stato posto da Forza Italia sull’Autorità dello Stretto di Messina. La partita al momento sembra rinviata a dopo la pausa estiva, con la ripresa dei lavori parlamentari.

Intanto oggi è stato audito dai componenti dell’VIII Commissione in Senato anche l’ingegner Raffaele Latrofa nell’ambito della proposta di nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, il quale ha ripercorso di fatto quanto già detto in audizione alla Camera la scorsa settimana, puntando sul lato professionale da un lato, e su quello politico amministrativo dall’altra.