CIVITAVECCHIA – Al Forum Risorsa Mare, il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene ha tracciato le sfide e le prospettive che attendono la città e il suo porto. «Il mare non è mai stato un semplice sfondo – ha ricordato – ma il cuore della nostra storia e lo strumento con cui abbiamo costruito il nostro futuro».

Il primo cittadino ha sottolineato come Civitavecchia stia vivendo un passaggio cruciale: l’uscita dal carbone, con il rischio di una crisi occupazionale ma anche con l’opportunità di aprire una nuova fase di sviluppo sostenibile. In questo scenario il porto è chiamato a essere protagonista, con infrastrutture moderne, una transizione green avanzata e una sinergia stabile tra Comune e Autorità di Sistema Portuale.

Piendibene ha richiamato i numeri record del settore crocieristico – oltre 3,5 milioni di passeggeri che collocano Civitavecchia al primo posto nel Mediterraneo – e ha chiesto soluzioni per rendere lo scalo più competitivo anche sul fronte merci, settore potenzialmente importante ma penalizzato da un sistema tariffario che grava unicamente sul Lazio e che rischia di compromettere la competitività delle imprese locali. «Occorre – ha affermato Piendibene – rimuovere questi ostacoli, così come già avviene in altri porti italiani ed europei, affinché il nostro scalo diventi più attrattivo per investimenti e traffici». Centrale anche la richiesta di sbloccare la Zona Logistica Semplificata per attrarre investimenti e favorire l’indotto.

Infine, il sindaco ha rilanciato con forza il progetto dell’eolico offshore, definito «una risposta concreta per generare lavoro, ridurre la dipendenza dai fossili e trasformare l’identità della città da porto del carbone a capitale delle rinnovabili». Un percorso che deve accompagnarsi a formazione e riqualificazione, «perché la transizione non è solo industriale, ma anche culturale».