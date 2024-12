CIVITAVECCHIA – “Per mare, per amore”. È il titolo della festa di chiusura delle attività annuali dell’associazione Amici della Darsena romana, che danno appuntamento ad amici e cittadinanza per le due giornate di domani e domenica, con la manifestazione che si svolgerà presso la Darsena Romana, al porto di Civitavecchia, con il sostegno di Circolo nautico Civitavecchia, Unione vela solidale, Capitaneria di porto e Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale.

Si inizia domani alle 10 con la gara di pesca integrata e alle 13,30 il pranzo in darsena. Alle 16 la tavola rotonda sul tema “Il mare delle donne” al Forte Michelangelo, alle 18,30 l’inaugurazione della panchina restaurata, alle 20 l’apericena e alle 21 lo spettacolo musicale con i SoprAcordion” Elena Danusia e Alberto Cicero. Si prosegue domenica alle 10 con la veleggiata “Per mare per amore”, alle 13,30 il pranzo in darsena, alle 15,30 il laboratorio musicale e alle 17 la performance Dragon Boat. Si chiude alle 20 con l’apericena e alle 21 con lo spettacolo musicale con i Sirio.

