CIVITAVECCHIA – «Spiace constatare che, come purtroppo spesso accade, si continua a parlare senza avere chiara contezza di cosa sia la vera amministrazione. Da parte mia, ho dato una chiara indicazione su quello che deve essere il futuro della Pas». È chiaro il presidente dell’Adsp Pino Musolino che non lascia spazio ad interpretazioni su quello che deve essere il futuro di Port Authority Security, all’indomani della preoccupazione di sindacati e politica.

«Internamente sto riscontrando qualche strana resistenza, dovuta probabilmente, così posso leggerlo, ad un eccesso di zelo amministrativo - ha aggiunto il presidente di Molo Vespucci - ma l’indirizzo è uno ed è quello indicato a dicembre scorso. Ogni altra differente direzione avrà sicuramente una mia attenzione e dovrà essere spiegata e motivata da chi pensa di poter assumere decisioni diverse da quelle prese dall’organo di vertice dell'ente. Non vorrei che alla base ci fossero dei presunti formalismi dagli stessi creati ad hoc per poi dare lo spunto per possibili rallentamenti».

