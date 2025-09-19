CIVITAVECCHIA – I lavoratori portuali di Civitavecchia hanno risposto con una forte adesione allo sciopero indetto dalla Cgil, mobilitandosi per denunciare l’inaccettabile escalation di violenza a Gaza e in tutte le aree di conflitto. «Protesta e solidarietà servono a sostenere il popolo palestinese, per chiedere la fine del genocidio e il pieno rispetto del diritto internazionale e della pace – spiegano i delegati della Filt Cgil – non è più tollerabile che la comunità internazionale resti inerme di fronte a questa tragedia, le armi devono tacere, dando spazio immediato alle missioni umanitarie, il valore della vita deve tornare al centro di ogni azione. È urgente creare le condizioni per la convivenza pacifica di uno Stato israeliano e uno Stato palestinese. I lavoratori portuali lanciano un grido di dolore e indignazione davanti alle continue stragi: ogni giorno uomini, donne e, soprattutto, bambini innocenti perdono la vita. Ogni piccola vita spezzata rappresenta un dolore immenso che non può essere ignorato. La morte dei bambini è una ferita che colpisce tutta l’umanità – hanno concluso - chiediamo un immediato cessate il fuoco e un intervento deciso della comunità internazionale per fermare questa barbarie. La Cgil e i lavoratori portuali di Civitavecchia, con essa, continueranno a mobilitarsi, convinti che la pace, la giustizia e il rispetto della vita umana non possano più aspettare».