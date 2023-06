CIVITAVECCHIA – Importante traguardo per il gruppo Ormeggiatori e barcaioli del porto di Civitavecchia che ha festeggiato nei giorni scorsi l’ingresso di nove nuovi giovani soci. Un cambio generazionale per una storica realtà portuale che si rinnova, mantenendo salde le proprie radici. In occasione del ripristino dell’organico, il Gruppo ormeggiatori, d’intesa con la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, ha organizzato un evento celebrativo nel Museo storico del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera con la partecipazione degli Ormeggiatori-Barcaioli del porto di Civitavecchia, i pensionati, i neo assunti ormeggiatori, il neo eletto collegio sindacale del Gruppo Cooperativa ,il neo socio- amministrativo, la Capitaneria , l’Autorità di Sistema Portuale e Lega Coop. Lazio. Sono intervenuti il Presidente del Gruppo Giorgio Pilara, quello della Lega Coop. LazioMauro Iengo e il direttore marittimo del Lazio Filippo Marini.

