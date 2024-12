CIVITAVECCHIA – In un clima di crescente riconoscenza, i lavoratori della Pas – Port Authority Security –hanno inviato una lettera aperta al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino. L’obiettivo: esprimere gratitudine per il ruolo cruciale svolto nel dialogo e nella gestione delle trattative che hanno portato al raggiungimento di un importante accordo di contrattazione di secondo livello.

Negli ultimi mesi, la Pas ha affrontato sfide non indifferenti, legate alla scadenza della convenzione pubblica per i servizi di sicurezza portuale e a un contratto collettivo nazionale di lavoro fermo da anni. La situazione era aggravata da negoziazioni integrative bloccate da continui rinvii. Tuttavia, la “competenza e la disponibilità” dimostrate dal presidente Musolino hanno consentito di superare gli ostacoli, rinnovando la convenzione scaduta e confermando la fiducia nei confronti della società.

«La sua decisione di puntare su di noi e di considerarci la punta di diamante – scrivono i lavoratori – ha stabilizzato molte famiglie di Civitavecchia e garantito il mantenimento dei posti di lavoro, oltre a creare ulteriori opportunità occupazionali nel triennio 2024-2026». Le competenze di Musolino in diritto marittimo e commerciale internazionale, unite a un’esperienza pratica riconosciuta anche a livello globale, sono state sottolineate come determinanti per il rafforzamento del porto di Civitavecchia.

Secondo i lavoratori della Pas, l’accordo di secondo livello rappresenta «un passo avanti cruciale per la sostenibilità e la crescita del porto», rendendo l’ambiente lavorativo più stabile e produttivo. Merito di un approccio improntato al dialogo costruttivo con tutte le parti sociali, caratteristica che, affermano, «ha già portato risultati tangibili e incoraggianti».

In un appello finale, i lavoratori auspicano che Musolino resti alla guida del sistema portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta anche nei prossimi anni, sottolineando come una leadership attenta e strategica sia indispensabile per lo sviluppo del porto e per la sicurezza dei lavoratori.