CIVITAVECCHIA – L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale ha ricevuto una conferma decisiva dal Tar del Lazio sul nuovo servizio di navettamento dei crocieristi, stabilendo così un'importante svolta nella gestione della mobilità interna del porto.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha parzialmente respinto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Medov Srl, Aloschi Bros. S.r.l., Italian Travel Consultant S.r.l., Sms International Shore Operations Europe Ltd, e Fiavet Lazio, che contestavano la ristrutturazione del servizio di navettamento introdotta dall'Adsp. La sentenza ha segnato la fine di una lunga contesa legale, confermando la validità delle misure adottate dall'Adsp. La questione ha radici in una serie di critiche e sentenze, tra cui quella del Consiglio di Stato, che avevano messo in discussione il precedente regime basato su un monopolio senza gara assegnato a Port Mobility. Di fronte a queste critiche, l'AdSP ha formulato un piano pluriennale per il servizio di navettamento, preceduto da una gara ponte vinta dalla Società Autolinee Pubbliche (Sap), scelta come soluzione temporanea per garantire la continuità del servizio.

I ricorrenti hanno sostenuto che questa nuova struttura avrebbe creato un vantaggio ingiusto per Port Mobility, consentendo a un unico operatore di mantenere una posizione dominante nel trasporto dei passeggeri all'interno del porto. Tuttavia, il Tar ha respinto queste accuse, giudicando che il ricorso principale fosse tardivo e che non vi fossero elementi per sostenere le critiche alla gara ponte, giudicata regolare e trasparente.

Questa decisione permette all'Adsp di procedere con l'implementazione del piano pluriennale, che mira a modernizzare e rendere più efficienti i servizi di trasporto all'interno del porto. L’Adsp ha ora carta bianca per sviluppare ulteriormente il sistema di navettamento, puntando a migliorare il servizio reso ai crocieristi e a ottimizzare il traffico portuale, aspetti cruciali per il posizionamento strategico di Civitavecchia nel panorama dei porti del Mediterraneo.

